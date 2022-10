Séparée de son chien pendant 6 mois, elle lui réserve une surprise à son retour (vidéo)

Partie à l’étranger, une jeune femme est rentrée au bout de 6 mois pour retrouver son chien adoré. Elle lui a fait la surprise en se faisant passer pour quelqu’un d’autre au parc. Le flair du canidé lui a toutefois permis de la reconnaître très rapidement. Il ne leur restait plus qu’à laisser libre cours à leur joie.

Pour Valeria Navarro, son chien Harley est l’être le plus cher au monde. La jeune femme et le croisé Berger Allemand / Berger Belge Malinois ont pourtant été privés l’un de l’autre pendant des mois, avant de magnifiques retrouvailles. Un récit rapporté par The Dodo.

Valeria Navarro avait adopté le quadrupède 6 années plus tôt. Entre les 2 êtres, c’était littéralement le coup de foudre au premier regard. « Il est l’amour de ma vie. Nous avons une connexion très forte. Il est véritablement la chose que j’aime le plus au monde », dit-elle.



Valeria Navarro / The Dodo

Ils ne pouvaient pas se passer l’un de l’autre, mais ils ont dû vivre une dure séparation. La maîtresse de Harley était partie à l’étranger pour travailler, avec l’intention de faire en sorte que son ami à 4 pattes la rejoigne par la suite. Entretemps, la famille de Valeria Navarro prenait soin de lui.

L’expérience n’a pas été concluante pour Valeria Navarro, qui est finalement rentrée au pays 6 mois plus tard. Elle avait hâte de retrouver Harley, mais a décidé de lui faire la surprise.

« Mon cœur a explosé »

Elle s’est assise sur un banc au parc et a caché son visage sous une capuche, attendant l’arrivée de Harley. Ce dernier était amené par un membre de la famille. Même si sa propriétaire était de dos et dissimulait son apparence, il l’a très vite repérée grâce à son flair.

Tous 2 ont alors laissé exploser leur joie lors de ces émouvantes retrouvailles. Voici la vidéo :

« Il m’a reconnue. Je suis si heureuse. Mon cœur a explosé, raconte-t-elle. Nous sommes comme des âmes sœurs. Quand nous sommes ensemble, nous nous sentons mieux tous les 2. »