Semaine Nationale de l’Identification 2026 : pourquoi faire identifier son chien ou son chat est aussi important ?

Et si les chats pouvaient parler ? Pour l’ I-CAD et Ingenium Animalis , ils diraient sans doute : « Tu m’aimes ? Tu me puces ! » Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Identification, qui se tient du 15 au 21 juin 2026, ce slogan vise à sensibiliser les propriétaires à l’identification de leurs fidèles compagnons. Bien plus qu’une simple démarche administrative, c’est le seul lien officiel entre un animal et sa famille. Cette 8 e édition est l’occasion idéale de rappeler pourquoi cette obligation légale peut aussi sauver des vies.

En France, l’identification est obligatoire depuis 1999 pour les chiens (avant l’âge de 4 mois) et 2012 pour les chats (avant 7 mois). Réalisé par un vétérinaire, cet acte implique l’implantation d’une puce électronique sous la peau de l’animal. Les informations permettant d’associer officiellement la boule de poils à son propriétaire sont stockées à l’intérieur et enregistrées dans le Fichier National I-CAD.

Comme le stipule la loi, l’identification doit être effectuée avant toute cession d’un animal, qu’elle soit gratuite (don) ou payante (vente). Si vous venez d’acquérir ou d’adopter un petit compagnon non identifié, il est de votre responsabilité de procéder à son identification dans les meilleurs délais.

Au-delà de l’aspect réglementaire, l’identification joue un rôle fondamental dans la protection de nos amis les animaux. En cas de perte, de fugue ou de vol, elle augmente considérablement les chances de les retrouver rapidement. Sans identification, les refuges, les fourrières et les vétérinaires disposent de très peu de moyens pour mettre la patte sur la famille d’un animal égaré.

De plus, l’identification facilite certaines démarches administratives et reste indispensable pour voyager avec votre partenaire à fourrure à l’étranger. Elle participe également à la lutte contre l’errance, les trafics et les abandons d’animaux.

« Les chats se rebellent », une campagne décalée pour sensibiliser autrement petits et grands

Organisée par l’I-CAD et Ingenium Animalis, la 8e édition de la Semaine Nationale de l’Identification des chats, chiens et furets se déroule du 15 au 21 juin. L’objectif de cet événement au poil ? Sensibiliser le public à l’importance d’identifier les animaux de compagnie et encourager les propriétaires à franchir le pas.

En France, un matou sur deux n’est toujours pas identifié ; une situation qui expose des millions de petits félins au risque de ne jamais retrouver leur foyer s’ils venaient à disparaître. Alors cette année, « Les chats se rebellent » et réclament eux-mêmes leur identification : « Tu m’aimes ? Tu me puces ! »

La campagne menée par l’I-CAD et Ingenium Animalis adopte un ton volontairement humoristique et décalé pour rappeler une réalité très sérieuse et inciter les propriétaires d’animaux à agir.

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Comment participer à la Semaine Nationale de l’Identification ?

Pour participer à cet événement, rien de plus simple ! En tant que propriétaire d’un animal, vous pouvez vérifier que les informations enregistrées sur votre « espace détendeur » de l’I-CAD sont à jour, prendre rendez-vous chez votre vétérinaire pour faire identifier votre petit compagnon (si ce n’est pas déjà fait) ou encore relayer la campagne autour de vous. Les organisateurs mettent gratuitement à votre disposition des affiches, des visuels pour les réseaux sociaux, mais aussi des supports pédagogiques destinés aux enfants pour sensibiliser le plus grand nombre.

À l’heure où des milliers d’animaux se perdent chaque année, faire identifier votre boule de poils par un vétérinaire peut faire toute la différence ! L’identification demeure aujourd’hui le moyen le plus efficace de garantir qu’un chien ou un chat égaré retrouve un jour le chemin de son petit nid douillet.

Plus d’infos sur leschatsserebellent.fr.