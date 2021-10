Sauvé d'une vie de misère, un Lévrier se prépare à devenir chien de thérapie pour les enfants

Ayant surmonté bien des souffrances grâce à une association et à ses adoptants, une chienne est devenue chienne de thérapie pour les enfants au passé difficile. Elle leur prouve qu’il est toujours possible de remonter la pente, quelles que soient les difficultés rencontrées.

Il y a quelques années, une femelle Greyhound avait été découverte dans un triste état. La chienne errait dans les rues, pesait 10 kg de moins que son poids normal et était livrée à elle-même, raconte Team Dogs.

Elle avait été recueillie par l’équipe de Cardiff Dogs Home, un refuge situé dans le village de Llandough, dans le Sud du pays de Galles. Les bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pour aider l’animal, qui a été appelé Luna, à recouvrer la santé, reprendre du poids et des forces.

Enfin remise sur pattes, il était temps de trouver une famille aimante pour la brave Luna. C’est finalement un couple originaire de Cardiff, la capitale galloise, qui a adopté la femelle Lévrier Anglais.

Team Dogs

Une chienne pleine d’enthousiasme et qui adore rencontrer de nouvelles personnes

Owain Groves et sa compagne Eleanor ont permis à la chienne de retrouver toute sa joie de vivre grâce à l’amour, l’attention et le soin qu’ils lui ont offerts. Ils se sont également employés à l’aider à s’améliorer sur le plan comportemental. Luna était facilement excitable et son enthousiasme débordant s’exprimait notamment lorsqu’elle rencontrait de nouvelles personnes.

A la fois très amicale et débordante de vitalité, elle avait notamment tendance à sauter sur les gens pour leur souhaiter la bienvenue. A force de patience et de travail, le couple a réussi à canaliser sa fougue et à corriger les quelques autres lacunes.

Owain Groves, qui est assistant en psychologie dans le secteur de la santé publique, a également vu que Luna avait du potentiel pour devenir chienne de thérapie. Son aisance avec les humains, surtout les plus jeunes, son caractère joyeux et son absence d’agressivité plaidaient en sa faveur. Elle a alors suivi une formation dans ce sens et a récemment reçu sa certification.

Team Dogs

A lire aussi : Un chien d’assistance change la vie d’un vétéran de l’armée atteint d’un trouble de la personnalité

Donner de l’espoir aux enfants en difficulté grâce à l’expérience de Luna

Luna est officiellement devenue chienne de thérapie pour les enfants en difficulté. « Mon but est de travailler avec des enfants en famille d’accueil, car j’ai le sentiment qu’ils pourraient s’identifier à elle et à son passé difficile. Cela leur donnerait de l’espoir en leur faisant comprendre que les choses peuvent s’améliorer et que leur passé ne définit ni ce qu’ils sont, ni ce qu’ils peuvent accomplir », explique son maître.

Owain Groves n’a plus que quelques formalités à effectuer pour que Luna puisse commencer sa mission. « Les chiens des refuges sont souvent des animaux très affectueux et attentionnés. Ils n'ont peut-être pas eu le meilleur départ dans la vie, mais avec un peu de patience, de compréhension et d'amour, vous pouvez participer à la réécriture de leur avenir », conclut-il.