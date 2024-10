Sans nouvelles de sa chienne enlevée par un inconnu, elle reçoit un message de la part d'un vétérinaire basé à 5000 km de chez elle

Non content de s’être emparé d’une chienne ayant déjà une famille, un homme l’a emmenée à des milliers de kilomètres de chez elle, laissant sa maîtresse totalement désemparée. Après l’avoir longtemps cherchée en vain, cette dernière a vécu un énorme soulagement en apprenant que l’on venait de la retrouver saine et sauve.

D’émouvantes retrouvailles ont eu lieu le dimanche 6 octobre à Surrey, en Colombie-Britannique (Canada), entre une chienne volée et sa propriétaire. L’animal avait été enlevé plus d’une semaine plus tôt, rapportait Global News le lundi 7 octobre.



Global News

Fin septembre, une chienne croisée Pitbull de 5 ans répondant au nom de Midnight avait été kidnappée par un homme non loin de chez elle à Burwash Landing, localité située dans la province canadienne du Yukon et près de la frontière avec l’Alaska.



Global News

Sa maîtresse Alyce Johnson était dévastée. Elle et sa famille l’avaient cherchée partout, mais sans résultat.



Global News

L’entourage de Midnight restait sans nouvelles de la chienne jusqu’à ce message vocal surprenant, reçu par Alyce Johnson de la part d’une clinique vétérinaire basée à… Phoenix dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis). Soit à 5000 kilomètres de là !

Son interlocuteur lui annonçait que la croisée Pitbull venait d’y admise en provenance d’une pension canine située à 3 heures de route, à Kingsman en l’occurrence.

« J’étais sous le choc. Il était 4 heures du matin et je ne pouvais appeler personne [à ce moment-là] », raconte Alyce Johnson à Global News. C’est grâce à la puce d’identification de son amie à 4 pattes que la clinique avait obtenu ses coordonnées.

Un long trajet routier, puis par les airs pour rentrer à la maison

La maîtresse de Midnight a ensuite appris que l’individu qui l’avait volée avait fini par s’en séparer en la déposer à ladite pension.

Global News

Le soulagement suscité par cette information a vite laissé place à une problématique ; comment ramener la chienne à la maison ? Alyce Johnson et sa famille ont contacté un service de transport qui s’est chargé de conduire Midnight à Blaine, dans l’Etat de Washington. Quelqu’un d’autre a ensuite pris le relais pour traverser la frontière jusqu’à Surrey, où la propriétaire l’attendait impatiemment dimanche après-midi.

Alyce Johnson et Midnight ont finalement regagné le Yukon par avion le lundi 7 octobre.