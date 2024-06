Saisi de pitié envers un chien errant, le propriétaire d’un garage décide de suivre son cœur

Un mécanicien a récemment fait une rencontre bouleversante sur son lieu de travail. Un chien en piteux état implorait son aide et l’homme au grand cœur n’a pas pu rester de marbre. Il s’est alors battu pour le remettre sur pattes et a demandé l’aide de sa communauté.

Un utilisateur de TikTok connu sous le pseudonyme @Gamer_Gut a partagé sa rencontre avec Mack sur les réseaux sociaux. Ce dernier, un chien errant, allait et venait autour du garage automobile où travaillait l’homme. Ce dernier a constaté à quel point le canidé avait besoin d’aide lorsqu’il s’est approché de lui.

Au départ, Mack restait en retrait et n’approchait pas les mécaniciens. @Gamer_Gut souhaitait tout de même l’aider à sa manière et a commencé à le nourrir. Mais plus il le voyait, plus il comprenait qu’il avait cruellement besoin d’aide, car son état de santé semblait préoccupant.

Une prise en charge urgente

Le bienfaiteur est parvenu à approcher l’animal, qui était un peu plus en confiance désormais. Il l’a alors conduit chez un vétérinaire et s’est assuré qu’il n’appartienne à personne. Mack n’avait pas de propriétaire, mais avait besoin d’être pris en charge à cause de sa santé.

Laquelle s’est subitement dégradée, ne laissant rien présager de bon : « Je suis vraiment inquiet qu'il y ait quelque chose de vraiment grave chez lui et qu'il n'ait plus beaucoup de temps à vivre » confiait @Gamer_Gut, relayée par We Got This Covered. Mack avait besoin d’un traitement et de soins médicaux approfondis pour survivre. Son bon Samaritain était prêt à les lui offrir et a demandé à sa communauté de l’aider.

Des nouvelles positives

Il a organisé une collecte de fonds pour pouvoir soigner Mack convenablement. Grâce à l’argent récolté, il a pu se rendre à plusieurs reprises chez le vétérinaire. Finalement, l’état du canidé s’est stabilisé. La route est encore longue, mais le chemin parcouru jusque-là est encourageant.

Le rescapé a d’ailleurs rejoint la maison de @Gamer_Gut, qui, comme une évidence, a décidé de l’adopter. L’homme poste régulièrement des mises à jour sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles de Mack à ses abonnés.

@gamer_gut / TikTok