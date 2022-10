Sa chienne tombée d'une falaise, elle place ses ultimes espoirs entre les mains des pompiers

Les pompiers de l’Essex, en Angleterre, ont eu à effectuer une intervention délicate pour secourir une chienne tombée d’une falaise et bloquée 10 mètres en contrebas. Les soldats du feu constituaient le seul espoir de salut pour l’animal et sa maîtresse, totalement désemparée.

Une chienne a été sauvée par les pompiers après avoir glissé et chuté sur plusieurs mètres le long d’une falaise, rapportait le service d’incendie et de secours du comté de l’Essex sur son site web.

L’opération de sauvetage en question a eu lieu le lundi 10 octobre à Walton-on-the-Naze, commune côtière du sud-est de l’Angleterre, en début d’après-midi.

Une femme était en train de promener sa chienne quand cette dernière a glissé au bord de la falaise, pour tomber et se retrouver coincée sur la paroi rocheuse 10 mètres en contrebas. La propriétaire ne pouvait rien faire pour récupérer son amie à 4 pattes, décrite comme étant une Shih Tzu, mais qui semble plutôt être une femelle Epagneul Nain Continental (le Shih Tzu a les oreilles tombantes notamment) d'après les photos. Elle a alors prévenu les secours.

C’est une unité spécialisée, l’Urban Search and Rescue Team (USAR - équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain) basée à Lexden en l’occurrence, qui a été envoyée sur les lieux. Ses membres ont déployé leurs cordages pour descendre en rappel le long de la pente escarpée de la falaise et atteindre l’emplacement de Bonnie.



Essex County Fire and Rescue Service / Facebook

Bonnie ramenée saine et sauve

Ils ont finalement réussi à sécuriser la chienne âgée d’un an et à la rendre, indemne, à sa maîtresse. Leur intervention a pris fin vers 15 heures.



Essex County Fire and Rescue Service / Facebook

« Nous sommes ravis que Bonnie ait été ramenée saine et sauve, a déclaré Nick Singleton, chef des pompiers de l’Essex, après l’opération. Notre équipe USAR a fait un excellent travail pour la sauver de la position précaire dans laquelle elle s'était retrouvée ».

A lire aussi : Un chien d'assistance rencontre son ami pour la vie, un ancien militaire, grâce à une association

Il a également tenu à rappeler aux propriétaires canins qu’ils devaient se montrer vigilants en promenant leurs chiens à proximité des zones périlleuses. « Nous vous recommandons vivement de garder votre chien en laisse et loin de tout endroit où il pourrait facilement tomber ou se mettre en danger », a-t-il ainsi dit à ce propos.