Roxy, de retour au refuge après un échec, recherche une personne capable de la comprendre

Les membres de la SPCA du comté de Lenoir, en Caroline du Nord (États-Unis), ont dernièrement vécu des montagnes russes émotionnelles. L’une de leurs protégées et pensionnaire les plus âgées, Roxie, a trouvé une famille après des mois passés au chenil, mais son adoption s’est soldée par un échec. Une énième désillusion pour la chienne, ainsi que tous ceux qui croient en elle.

« Nous n’avons pas les mots pour exprimer notre chagrin envers Roxie » écrivait l’organisme de sauvetage sur Facebook. 4 mois auparavant, la chienne de 8 ans quittait le refuge après un an d’attente pour rejoindre une maison aimante. Malheureusement, sur place, les choses ne se sont pas passées comme prévu et elle a fait son retour dans les locaux de la SPCA le 24 septembre dernier, rapportait le News & Observer.

Lenoir County SPCA / Facebook

Elle a un cœur tendre derrière sa carapace

Ses sauveteurs étaient dévastés de la voir rentrer, car ils avaient eu l’espoir qu’elle passe enfin à autre chose. Lorsqu’elle est arrivée au refuge pour la première fois, la chienne souffrait d’anxiété de séparation et montrait des signes explicites d’une potentielle négligence passée.

Ses bienfaiteurs ont appris à la connaître au-delà de ses angoisses et ont découvert un cœur en or sous son beau pelage doré. Cependant, la chienne a besoin de temps pour se livrer et quand les adoptants visitent le refuge, elle se met tout de suite sur ses gardes : « Bien qu'elle soit extrêmement amicale et extravertie, elle ne se montre pas très bien au départ. Elle aboie [...] et cela dissuade les gens d'interagir avec elle » témoignait un porte-parole sur Facebook.

Roxie est donc de nouveau à l’adoption et recherche un propriétaire compréhensif. Son anxiété sévère, traitée par médicament, fait fuir plus d’une famille, tout comme son âge avancé. Mais ses bienfaiteurs sont persuadés qu’une personne capable de la comprendre l’attend quelque part.