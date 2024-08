Revenu au refuge après une adoption ratée, ce chien jugé "trop calme" est désormais choyé en famille d'accueil

Duke a posé les pattes à The Animal Foundation, refuge de Las Vegas dans le Nevada (États-Unis), le 23 juin dernier. Depuis, il a bel et bien trouvé une famille, mais cette adoption s’est soldée par un échec. Jugé trop mou, il a fait son retour au chenil.

Comme tous les chiens, Duke a sa propre personnalité. Le toutou de 4 ans aime se détendre et laisser couler la vie en compagnie de ses bienfaiteurs. Il a également ses petites habitudes et ne fera par exemple jamais ses besoins dans le jardin. Il attendra de partir en promenade pour cela.

The Animal Foundation / Facebook

Un espoir, puis la désillusion

À cause de sa taille imposante et de son âge, le personnel craignait qu’il reste longtemps au refuge. Toutefois, une famille s’est manifestée quelque temps après son arrivée pour l’adopter, mentionnait Times of India. Duke a quitté son box pour sa nouvelle maison sans savoir que ce départ n’était que temporaire. En effet, au début du mois d’août dernier, il a été rapporté à The Animal Foundation par ses adoptants.

Ces derniers, très actifs au quotidien, ont déclaré ne pas être compatibles avec Duke, d’un tempérament plutôt nonchalant : « Duke cherche une nouvelle maison parce que ses siestes constantes et son manque apparent d'enthousiasme ont fait qu’il s’est mal adapté à sa dernière famille » écrivait un porte-parole sur Facebook.

À la recherche de la perle rare

Le personnel n’a pas blâmé les maîtres de Duke, conscient qu’une connexion est nécessaire pour établir un lien avec un animal. Ils savent que leur boule de poils fera le bonheur d’une autre personne : « Nous sommes convaincus que beaucoup de gens apprécieraient le manque d'énergie de Duke ».

En attendant que ceux-ci se manifestent, le toutou a rejoint une famille d’accueil aimante dans laquelle il est choyé et peut se prélasser comme il l’entend.