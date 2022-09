Rentrée et retour à la vie active : Emprunte mon toutou répond aux attentes des maîtres et de leurs chiens

Le mois de septembre laisse dans son sillage les joies des vacances et autres douceurs du farniente. La rentrée des classes et les obligations professionnelles apparaissent tel un ressac annuel. Comme nous autres humains, les chiens qui partagent notre quotidien font face à l’écume des changements. Avec les longues heures d’absence, dur dur de promener Médor plusieurs fois par jour ! Pour pallier ce problème, la plateforme Emprunte mon toutou propose un service de garde alternatif et novateur.