Rendez-vous les 28 et 29 septembre à l'Adoption Center de l'Animal Expo – Animalis Show pour tout savoir avant d'adopter un petit compagnon

L’Animal Expo – Animalis Show, rendez-vous incontournable des amoureux des animaux, arrive à grands pas. Les 28 et 29 septembre, vous pourrez non seulement assister à des ateliers ainsi qu’à des conférences sur nos amies les bêtes, mais aussi visiter l’Adoption Center. Woopets vous en dit plus sur ce lieu unique, où vous aurez l'occasion de faire le plein d'infos avant d'adopter votre futur petit compagnon.

« Adopter un animal est un acte d’engagement pour toute la période de sa vie », rappelle Animal Expo – Animalis Show. Sensible à la protection animale, le salon interdit la vente des animaux, mais dédie un espace à leur adoption (créé en 2018) en respectant leur bien-être.

Une aventure qui demeure possible grâce au partenariat avec Hill’s – qui aide des millions d’animaux à trouver un foyer depuis 2002 – et l’association An Ti Loened. Basée en Seine-et-Marne, cette organisation sauve des chats, des chiens, des rongeurs et autres animaux abandonnés ou maltraités.

Vous souhaitez agrandir votre petite famille en donnant une seconde chance à une boule de poils abandonnée, et en quête d’amour ? Pour concrétiser votre projet et réaliser une adoption responsable, Animal Expo – Animalis Show vous invite à découvrir l’Adoption Center.

Situé entre le Village Canin et le Pôle Ateliers Aqua Terra, cet espace vous permettra d’en savoir plus sur les différentes options qui s’offrent à vous, de discuter avec les bénévoles d’An Ti Loened et de « faire votre choix en toute connaissance de cause ».

Un espace pour promouvoir l’adoption responsable des animaux

Vous aurez l’occasion de rencontrer des petits trésors sur pattes qui recherchent une famille aimante et responsable pour la vie.

Afin d’éviter les achats impulsifs, seule la réservation de l’animal ayant conquis votre cœur sera possible auprès de l’association An Ti Loened. Un dossier de candidature à l’adoption sera monté sur place avec les bénévoles, et un délai de réflexion sera imposé.

Pour ce faire, téléchargez le certificat de capacité (chat, chien, furet ou lapin) directement sur le site web de l’événement, signez-le, puis apportez-le à l’Adoption Center. « Ceci vous permettra d'ouvrir un dossier et de pouvoir progresser dans votre projet d'accueillir un animal au sein de votre famille », précise Animal Expo – Animalis Show.

Pour une vie épanouie et une cohabitation harmonieuse, il est important de vous renseigner sur les besoins, le comportement, ainsi que le caractère de l’animal avant de lui ouvrir les portes de votre maison. Votre foyer et votre mode de vie doivent être adaptés aux besoins de votre future boule de poils, de plumes ou d’écailles : c’est l’adoption responsable.

© Animal Expo – Animalis Show

La 33e édition d’Animal Expo – Animalis Show

Cette année, Animal Expo – Animalis Show revient pour une 33e édition au cœur de Paris. Plus grand salon des animaux de compagnie de France, il réunit tous les ans 35 000 visiteurs et 200 exposants sur près de 15 000 m2.

A lire aussi : L'Animal Expo – Animalis Show, rendez-vous incontournable des amoureux des animaux, se tiendra les 28 et 29 septembre

Ateliers, démonstrations, conférences et temps forts autour du bien-être animal seront au rendez-vous. Vous pourrez même venir avec votre chien grâce au billet Dog Party ; et renforcer votre relation de complicité en participant à des activités au poil comme l’agility, le paddle ou encore une pool party !

Animal Expo – Animalis Show, Parc Floral de Paris, route de la Pyramide – 75012 Paris. Du 28 au 29 septembre 2024. Horaires : 10h – 18h. Informations pratiques et billetterie sur animal-expo.com. Pour obtenir le certificat de capacité, rendez-vous sur la rubrique « Adoption » du site.