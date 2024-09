L'Animal Expo – Animalis Show, rendez-vous incontournable des amoureux des animaux, se tiendra les 28 et 29 septembre

Votre petite famille est férue de boules de poils, de plumes et d’écailles ? Rendez-vous les 28 et 29 septembre au Parc Floral de Paris pour assister à la 33e édition d’Animal Expo – Animalis Show. Plus grand salon des animaux de compagnie en France, il propose des ateliers, des conférences ainsi que des temps forts autour du bien-être de nos amies les bêtes.