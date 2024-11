Recevez gratuitement les conseils d'un vétérinaire expert en nutrition pour bien nourrir votre chien ou votre chat lors d'un webinaire le 19 novembre

Quand vous adoptez un animal de compagnie, la question concernant le choix de sa nourriture chatouille inéluctablement vos lèvres. La nutrition canine et féline est un vaste univers complexe, dans lequel vous pouvez vous perdre facilement. Pour savoir décrypter rapidement une étiquette de croquettes, être certain de répondre aux besoins nutritionnels de votre fidèle compagnon et prendre soin de lui grâce à une bonne alimentation, Virbac organise un événement gratuit en ligne avec un spécialiste de la question.