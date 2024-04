À quels jeux jouer pour stimuler votre chien et renforcer votre relation ?

Offrir des jouets à son chien est important, ne serait-ce que pour lui permettre d’échapper à l’ennui lorsque le maître n’est pas disponible. Cela peut aller de la simple balle aux jeux interactifs, en passant par les peluches. Les activités ludiques à 2 demeurent toutefois indispensables et contribuent grandement à solidifier la relation entre le canidé et son humain. À quoi un chien et son propriétaire peuvent-ils jouer ensemble, justement ?

L’importance du jeu chez le chien

Le jeu tient un rôle essentiel dans le bien-être et l’équilibre de votre chien. Il s’y adonne toute sa vie, la nature des activités et leur intensité variant, bien évidemment, selon son âge. Le chiot joue pour découvrir le monde qui l’entoure, apprendre, exercer ses aptitudes physiques, mentales et sensorielles. Il le fait aussi tout simplement parce que cela l’occupe et l’amuse, tout comme lorsqu’il atteint l’âge adulte. Devenu sénior, le jeu – adapté à ses capacités forcément réduites – l’aide à préserver sa santé cardiovasculaire et articulaire notamment.

Jouer stimule votre chien en faisant appel à ses sens, ses muscles, ses aptitudes cognitives, ses capacités cardiaques et respiratoires… L’accompagner dans ces activités ludiques permet de renforcer le lien animal-maître et de lui faire sentir qu’il est aimé. En outre, les séances de jeu à 2 sont autant d’occasions de renforcer son apprentissage.

Les jeux d’adresse et de coordination

Les chiens ont des qualités athlétiques extraordinaires et ne demandent qu’à les exprimer. Les parcours d’obstacles, épreuves d’agility, ring et autres sports canins sollicitent et renforcent à la fois leur vitesse, leur explosivité, la coordination de leurs mouvements et leur équilibre.

Votre rôle en tant que maître dans ce genre d’exercice consiste le plus souvent à guider et à encourager votre chien, tant par le geste que par la parole.

Les jeux de lancer

La plupart des toutous ne résistent pas à l’envie d’aller rattraper l’objet qu’on leur lance. Le rapporter au lanceur n’est toutefois pas un réflexe chez tous les chiens et il faut donc le leur apprendre.

Qu’il s’agisse d’une balle, de son jouet préféré ou même d’un frisbee à rattraper en plein vol, l’élément en question concentre toute l’attention de votre compagnon, ce qui peut aussi vous aider à lui faire assimiler différents ordres et tours.

Les jeux de flair

C’est bien connu, l’odorat des chiens constitue leur atout numéro un, tant ce sens est puissant chez eux. Votre ami à 4 pattes peut, en effet, compter sur ses 220 millions de récepteurs olfactifs (bien loin des 5 petits millions que nous, humains, possédons) pour détecter des traces odorantes extrêmement subtiles, lointaines et même profondément enfouies.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les chiens excellent dans la recherche de personnes, d’objets et de substances au sein des forces de l’ordre et des unités de secours du monde entier. Sans oublier la détection de certaines maladies.

Vous pouvez donc solliciter et stimuler l’odorat de votre chien en jouant à vous cacher dans une des pièces de la maison après lui avoir adressé l’ordre « pas bouger ». Vous avez aussi la possibilité de cacher son jouet préféré ou sa friandise favorite ; il se fera une joie de débusquer l’objet en se laissant guider par son nez.