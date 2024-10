Ce chiot Golden Retriever prend son courage à 4 pattes pour s'offrir sa toute première baignade et montre la voie à ses frères et soeurs (vidéo)

Les chiens ont des attitudes variées face à l’eau. Là où certains sont terrifiés par l’idée de se mouiller, d’autres plongent la tête la première et s’en donnent à cœur joie en pataugeant et en nageant. La plupart des Golden Retrievers se classent dans la 2e catégorie et une jeune représentante de la race, répondant au nom de Miss Green, ne fait pas partie des exceptions.