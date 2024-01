Quel est le chien préféré des Français pour l'année 2023 ? Découvrez le Top 20 dévoilé par la Centrale Canine

2023 était l’année des U pour les chiots de race inscrits au Livre des Origines Français. Una pour les femelles et Ulysse pour les mâles ont été les noms les plus donnés, d’après la Centrale Canine qui a dévoilé son nouveau classement des inscriptions races canines au LOF au cours des 12 mois écoulés.

Comme tous les ans à la mi-janvier, la Société Centrale Canine publie sur son site les statistiques des inscriptions de chiens au Livre des Origines Français pour l’année précédente. Ce qui permet de connaître les races qui ont les préférences des adoptants et l’évolution de leur popularité.

Le top 10 des races canines ayant fait l’objet du plus grand nombre d’inscriptions au LOF en 2023 ne connaît pas de grands bouleversements par rapport à celui de 2022.

Sans surprise, c’est encore une fois le Berger Australien qui se classe en tête avec 17 609 inscriptions, ce qui représente tout de même une baisse de 12% comparé à l’année précédente. D’ailleurs, le nombre global de naissances et d’inscriptions de chiens au LOF est en recul. Une tendance s’expliquant en grande partie par le contexte économique difficile que vit le pays, marqué notamment par l'inflation.

Le Berger Australien est toujours talonné par le Golden Retriever avec 15 276 inscriptions (+2%) et le Staffordshire Bull Terrier avec 10 743 inscriptions (- 14%). Le seul changement observé parmi les 10 premières races de ce classement concerne la 9e place, occupée désormais par le Berger Américain Miniature qui compte près de 5 800 inscriptions. Le petit cousin de l’Aussie enregistre un bon de 18% et déloge ainsi l’American Staffordshire Terrier qui descend à la 14e place.

On remarque au premier coup d’œil sur ce top 10 que les chiens de berger sont toujours autant appréciés. Outre le Berger Australien et le Berger Américain Miniature, les Bergers Belges (Malinois, Tervueren, Laekenois et Groenendael) et Allemands conservent solidement leurs 4e et 5e postes, bien que leurs volumes d’inscriptions n’échappent pas à la tendance générale ; respectivement -16 et -15%.

L’intérêt pour les races de petites et moyennes tailles ne se dément pas non plus. Le Teckel, par exemple, se hisse au pied du top 10 alors qu’il n’était que 17e l’an dernier. Ce qui n’empêche pas certains des chiens les plus costauds de réaliser de belles percées, comme le Rottweiler qui fait son entrée dans le top 20. Le Cane Corso, lui, est toujours classé 15e avec 4085 chiots inscrits.

Voici le top 20, avec entre parenthèses le nombre de chiots inscrits au LOF en 2023 :

1er : Berger Australien (17 609)

2e : Golden Retriever (15 276)

3e : Staffordshire Bull Terrier (10 743)

4e : Bergers Belges (9 749)

5e : Berger Allemand (7 462)

6e : Labrador Retriever (7 301)

7e : Cavalier King Charles Spaniel (6 907)

8e : Cocker Anglais (6 857)

9e : Berger Américain Miniature (5 581)

10e : Setter Anglais (5 294)

11e : Teckel (4 654)

12e : Epagneul Breton (4 388)

13e : Beagle (4 342)

14e : American Staffordshire Terrier (4 326)

15e : Cane Corso (4 085)

16e : Bouledogue Français (3 935)

17e : Husky Sibérien (3 876)

18e : Chihuahua (3 742)

19e : Spitz Allemand (3 412)

20e : Rottweiler (3 260)

Les noms les plus donnés en 2023

Comme expliqué plus haut, 2023 était l’année des U comme première lettre des noms à donner aux chiots de race destinés à être inscrits au Livre des Origines Français.

A lire aussi : Un chien avec la mâchoire de travers fait preuve d'un courage exemplaire et rêve de croquer la vie à pleines dents

Du côté des femelles, Una (2 944), Utah (1 708) et Ulka (1 585) ont eu la cote. En ce qui concerne les mâles, ce sont Ulysse, Uno et Ugo qui occupent le podium avec respectivement 5 284, 3 366 et 2 362 chiots s’étant vu attribuer ces noms.

Cette année, celle des V, qui de Vanille, Venus, Vador ou encore Volt aura la préférence des Français ? Rendez-vous en janvier 2025 pour le savoir et pour connaître le prochain classement des inscriptions.