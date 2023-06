Privé de soins dans son ancienne vie, un jeune Bouledogue Français tente de retrouver santé et joie de vivre (vidéo)

Stanley a été pris en charge par le Bristol Animal Rescue Centre (Angleterre) en début d’année. Dès l’instant où le Bouledogue Français a posé la patte dans ce refuge, les bénévoles ont su « que tout n’allait pas bien chez lui », se souvient Georgia Hawkins, bénévole.

Des séquelles physiques et psychologiques

« Il avait du mal à marcher et souffrait visiblement beaucoup, confie-t-elle à Metro. Néanmoins, il tolérait très bien qu’on le manipule. C’était comme s’il savait que nous essayions de l’aider. »

Bristol ARC

En effet, Stanley souffrait d’une fracture du coude droit - une blessure fréquente chez les Bouledogues Français - qui n’avait pas été traitée et qui l’empêchait de marcher convenablement. Le jeune chien était également atteint d’une allergie cutanée affectant ses pieds, sa peau et ses oreilles, pour laquelle il avait besoin de médicaments.

Comme de nombreux chiens de sa race, Stanley souffrait d’eczéma à cause des plis excessifs de son visage. Cette situation était très inconfortable pour lui au quotidien. Ses anciens maîtres, affectés par la hausse du coût de la vie, n’avaient plus les moyens d’assurer ses soins.

Bristol ARC

Les traumatismes du jeune Stanley ne se limitaient pas à son physique. « Après avoir appris à le connaître, nous avons découvert qu’il n’avait pas été correctement socialisé. Il était très bruyant lorsqu’il était laissé seul, et pouvait parfois se montrer frustré et brusque, ce qui est compréhensible compte tenu de la douleur qu’il devait ressentir », a ajouté Georgia.

Des soins dans l’urgence

Ces conditions inquiétantes ont mené les bénévoles à agir dans l’urgence pour sauver le pauvre Stanley. Dès son arrivée au refuge, il a subi une opération, et depuis, il suit une physiothérapie quotidienne pour l’aider à remarcher correctement.

« Malgré nos tentatives chirurgicales, nous n'avons pas pu corriger son problème de coude, bien que sa patte arrière fonctionne mieux qu’avant. Il boitera toujours, mais cela ne l'empêche pas de profiter de la vie et, grâce à des anti-inflammatoires, il est assez actif », explique le Dr Damian Pacini, vétérinaire au Bristol ARC.

« Nous avons également pratiqué une intervention chirurgicale sur les plis de son visage, ce qui lui permettra de soulager l'inflammation de la peau qui le gênait auparavant. »

En route vers de nouvelles aventures

Après avoir été soigné et avoir passé du temps avec les bénévoles, Stanley a commencé à se détendre et à dévoiler tous les aspects de sa personnalité. « Stanley est maintenant un petit chiot enthousiaste, affectueux et joueur. Il aime dire bonjour à tous ceux qu'il croise dans la rue pour qu'ils puissent l'admirer - et il a beaucoup d'admirateurs ! » se réjouit Georgia.

Bristol ARC

Aujourd’hui, le Bouledogue Français est enfin prêt à rejoindre la famille de ses rêves. « Ce magnifique garçon mérite un foyer plein d'amour et de câlins », a déclaré Georgia. Espérons que son voeu se réalise le plus tôt possible !