Pris d'un malaise, un homme estime devoir sa survie miraculeuse à son héroïne de chienne

Sportif et en bonne santé, Ken Walsh était loin de s’attendre à ce que son cœur lui joue un mauvais tour. S’il est encore parmi nous aujourd’hui pour raconter ce qui lui était arrivé, c’est à sa chienne Indiana qu’il le doit.

Un homme a survécu de justesse à un arrêt cardiaque grâce à l’alerte donnée par son brave chien à sa femme, rapportait CBS News.

Nicky et Ken Walsh n’oublieront jamais l’héroïsme dont leur chienne Indiana avait fait preuve en février 2020 et qui a permis à Ken d’être toujours en vie aujourd’hui.



CBS News

Ce jour-là, Nicky se préparait à aller au travail quand la croisée Berger Australien, qui n’avait encore que 6 mois à l’époque, s’était mise à afficher un comportement inhabituel. « Je l’ai entendue grogner. Elle n’avait pas l’habitude de grogner », se souvient cette habitante du New Jersey (Etats-Unis).



CBS News

La jeune femme s’était alors tournée vers son mari. Ken grimaçait. Elle avait d’abord pensé qu’il jouait avec Indiana, avant de comprendre que quelque chose n’allait pas et qu’il lui fallait réagir très rapidement. Nicky Walsh avait immédiatement composé le numéro d’appel d’urgence.

Les secours étaient arrivés peu après. Entretemps, Ken avait littéralement bleui. Transporté à l’hôpital, il avait été placé en coma artificiel. Le recours au défibrillateur et au pacemaker lui avait sauvé la vie. Ken venait de faire un arrêt cardiaque à seulement 31 ans.

La vigilance d’Indiana a fait la différence

Toutefois, ces efforts auraient été infructueux sans la présence d’esprit et l’intelligence d’Indiana. En attirant l’attention de sa maîtresse sur l’état de Ken à ce moment-là, elle lui avait permis de gagner de précieuses minutes. Ces dernières avaient fait la différence.

Indiana avait été nommée ainsi en référence à Indiana Jones. On ne sait pas si elle a en commun avec le célèbre héros son goût pour l’aventure et la recherche de trésors enfouis sous terre, mais elle partage assurément avec lui sa capacité à sauver des vies.

CBS News

Nicky et Ken Walsh savent parfaitement que sans l’intervention de la chienne, l’issue aurait été tout autre. La reconnaissance et l’amour qu’ils ont pour Indiana est sans limite, et ils le lui montrent tous les jours.