Pris au piège dans un étang gelé, un chien déclenche l'intervention d'une unité de sauvetage nouvellement créée

Le premier sauvetage à mettre à l’actif d’une équipe spécialisée récemment mise en place a consisté à secourir un chien tombé dans un plan d’eau gelé. Les intervenants ont agi de manière rapide et efficace pour éviter l’hypothermie au canidé pris au piège par la glace.

Pour sa première intervention, une unité de sauvetage en eau froide a porté secours à un chien en détresse, rapportait Utica Observer Dispatch.

Les faits ont eu lieu l’après-midi du samedi 19 novembre dans un étang gelé de l’Etat de New York. Le canidé, un Labrador Retriever à la robe couleur sable, avait visiblement surestimé la solidité de la couche de glace recouvrant le plan d’eau. Tombé et piégé par les flots glacés, le quadrupède ne parvenait plus à regagner la terre ferme.

Le chien risquait de souffrir d’hypothermie, voire de se noyer si rien n’était fait. Les secours ont été appelés vers 15 heures locales. Ce sont les pompiers de Barneveld (Barneveld Fire Department) qui ont répondu à cet appel urgent et déployé leur toute nouvelle équipe spécialisée dans les missions en milieu glacé.

L’unité est arrivée sur les lieux avec des combinaisons anti-hypothermie et une embarcation pneumatique. Pendant que les uns attendaient près de la berge, leurs collègues avançaient prudemment jusqu’au Labrador Retriever à bord de leur bateau. Ils l’ont ensuite rassuré, sécurisé et ramené sur la rive.

Plus de peur que de mal pour le chien

Séché, réchauffé et examiné rapidement sur place, il a ensuite été emmené chez un vétérinaire pour un examen plus poussé. Son état de santé n’inspirerait, a priori, aucune inquiétude.

L’unité en question est constituée de membres du centre de secours de Barneveld, mais aussi de celui de la localité voisine de Holland Patent, précise Utica Observer Dispatch. Le média ajoute que sa création avait été financée par des entreprises locales, ainsi que par une collecte organisée par les pompiers de Barneveld.