Pour son chien qu'il adore, il n'hésite pas à détruire les murs de sa maison

Le maître de Hennessy avait trouvé l’endroit parfait pour lui aménager un petit espace personnel. Lorsqu’il a achevé les travaux, il ne savait pas si son chien allait aimer le résultat. Le verdict a été sans appel !

« Il est comme un fils pour moi », dit David Maceo de son chien Hennessy à The Dodo. C’est pourquoi il fait tout pour le rendre heureux.

L’homme et son épouse ont acheté leur première maison, mais avant d’y emménager, ils ont logé quelque temps chez la mère de David. Le couple et le Bouledogue Français devaient se partager une chambre et il n’y avait donc pas énormément d’espace pour le canidé.

David voulait « se racheter » en quelque sorte, et lui offrir un endroit bien à lui dans leur nouveau foyer. Il a choisi de le construire sous l’escalier, mais il devait d’abord en vérifier l’intérieur. En y glissant une petite caméra, il a pu se rendre compte qu’il y avait suffisamment de volume pour réaliser son projet.

L’homme y a consacré plusieurs dimanches consécutifs. Une fois la charpente et l’éclairage terminés, il s’est attaqué au confort et à la déco de la nouvelle niche de Hennessy.

Il y a accroché quelques photos de famille, dont une avec l’autre chien du couple, décédé un an plus tôt.

Il ne restait plus qu’à y placer son panier et quelques friandises, puis à attendre le verdict de l’intéressé. Hennessy ne s’est pas fait prier pour y entrer et s’y poser. Il a tout bonnement adoré !

« Il se sent en sécurité sous l’escalier. Il trouve l’endroit très confortable, parfait pour lui », se réjouit David.