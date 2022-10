Pour prendre les oiseaux des jardins sous votre aile cet hiver, Hamiform a concocté une sélection d’innovations à ne pas manquer

L’hiver arrive à grands pas ! Pour faire plaisir aux petites boules de plumes qui virevoltent dans nos jardins et les aider à traverser cette saison froide, l’entreprise Hamiform a dressé une liste de produits aux multiples atouts. Focus sur le catalogue.

Les chats et les chiens sont les vedettes de nos maisons. Mais nos jardins aussi représentent de jolies scènes, où papillonnent gaiement d’autres petites stars : les passereaux et autres volatiles.

Comme le rappelle l’entreprise bretonne Hamiform dans un communiqué, « le marché des oiseaux de la nature est très porteur avec une hausse de près de 20 % entre 2020 et 2021 ». Les habitants de l’Hexagone ont ainsi redécouvert le plaisir d’orner leur écrin de verdure et leur balcon, tout en flattant l’estomac des créatures ailées.

Pour combler cet engouement, la marque experte dans l’alimentation et le soin des animaux de compagnie a proposé une sélection d’articles intéressants pour nos amis à plumes.

Des aliments pour contenter les becs fins

Chaque année, l’hiver s’emmitoufle dans son épais manteau cotonneux et exhale un air froid. Au cours de cette période, les oiseaux rencontrent des difficultés à s’alimenter de façon riche et variée.

Afin de compenser les carences dont ils peuvent être la proie, Hamiform a glissé dans son catalogue des produits 100 % fabriqués en Bretagne. Les mélanges de « La Sélection Premium » forment une harmonie des meilleures graines et insectes. Les boules s’avèrent également enrichies de graines pour apporter encore plus d’énergie, de vitalité et, bien sûr, de gourmandise.

Grâce à ces mets affriandants – dont les tarifs évoluent entre 2,95 € et 20 € –, le petit ventre des mésanges et autres volatiles sera aux anges.

Envie de diversifier les plaisirs ? La marque a développé la gamme Yummy MIX. Lipides, glucides et éléments nutritionnels indispensables aux oiseaux sont au rendez-vous. Ces cocktails de saveurs et de nutriments sont disponibles à partir de 5,90 €.

Des mangeoires et des nichoirs pour être gai comme un pinson

L’alimentation revêt son importance, tout comme l’habitat ! Mangeoires et nichoirs en bambou, céramique ou encore en métal viennent compléter le catalogue d’Hamiform.

Élégants, stylés ainsi que faciles à positionner, ils permettront à nos adorables compagnons des jardins de savourer leurs repas sereinement et en sécurité. Vous serez également ravis de l’embellissement de votre espace extérieur !

Information en plus et pas des moindres : les visiteurs ailés ne seront pas victimes de « miroirs aux alouettes », car l’entreprise a fait le choix d’ôter les filets sur l’ensemble de ses boules de graisse. Ainsi, Hamiform réduit non seulement son taux d’emballages, mais élimine également les risques de pièges pour les oiseaux.

Enfin, les accessoires à la fois durables et décoratifs feront le bonheur des propriétaires d’appartement, qui aiment observer les envolées sauvages. De quoi donner l’envie de siffler comme un merle !

Quid des prix ? Comptez entre 1,90 € et 40 € l’article.

Pour plus d’informations, visitez le site web hamiform.com. Les produits proposés sont disponibles en animalerie et jardinerie.