Pour Noël, ce chien de 12 ans gravement négligé par le passé obtient un cadeau d’une valeur inestimable

Rookie a peut-être des airs de molosse, mais il n’en est rien. Ce toutou âgé est une véritable crème qui ne demande qu’à être aimé après avoir enduré plusieurs années de sévices. Placé entre de bonnes mains, il profitait du confort et de l’amour que lui offrait sa famille d’accueil. Laquelle a décidé de faire bien plus pour lui à l’aube des fêtes.

Rookie, un Staffie de 12 ans, revient de loin. Quelques mois auparavant seulement, les vétérinaires n’étaient pas sûrs qu’il survivrait. Pourtant, la bienveillance et l’amour qui l’ont entouré pendant sa convalescence lui ont permis de s’accrocher à la vie, et il a bien fait ! Aujourd’hui, le senior vit un rêve éveillé.

En hiver 2022, Rookie a été pris en charge dans un hôpital pour animaux de Birmingham (Angleterre) partenaire de la RSPCA. Les vétérinaires étaient stupéfaits en voyant son état catastrophique. Ils ont même envisagé de le faire euthanasier, comme le rapportait la BBC, pour mettre fin à ses souffrances.

Une longue convalescence

Rookie était très maigre malgré le fait qu’il vivait dans une maison. Son propriétaire l’avait emmené pour se faire soigner de larges plaies béantes sur son corps. L’animal était resté en observation et son maître devait revenir pour récupérer son traitement, mais il ne s’est plus jamais présenté à l’hôpital. Les vétérinaires se sont sentis impuissants face à l’état catastrophique du canidé. Lequel venait de se faire abandonner par son humain.

Mais plutôt que de baisser les bras, ils ont tout fait pour le sauver : « Grâce à des soins constants, notre équipe a réussi à soulager ses souffrances et a commencé à l'aider à se rétablir », partageait Kate Levesley, inspectrice de la RSPCA. Jour après jour, le quadrupède a montré des signes positifs de rétablissement. Il s’est finalement relevé de cette épreuve malgré des problèmes de santé détectés entre-temps.

Rookie a pu quitter l’hôpital et a intégré une famille d’accueil après son long combat. Il a passé près d’une année chez elle et ses hôtes sont tombés amoureux de lui. Il faut dire que le toutou était très attachant et, plus les jours passaient, plus sa place devenait importante dans le cœur de ses bienfaiteurs.

Après plusieurs mois partagés avec la boule de poils, ils n’imaginaient pas s’en séparer et ont décidé de lui offrir le plus beau des cadeaux avant les fêtes de fin d’année : « Il a maintenant été officiellement adopté par sa famille d'accueil, qui s’est tellement dévouée pour lui offrir des soins et l'aime énormément. C'est une fin vraiment heureuse », partageait un porte-parole.