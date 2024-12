Pour les fêtes de fin d’année, faites resplendir votre chien grâce aux accessoires stylés de cette collection de Noël

Depuis 5 ans et la création de sa marque Oria & Guizmo, Andréa confectionne à la main divers accessoires pour chien afin d’apporter une touche d'élégance à nos fidèles compagnons à 4 pattes. Des doigts de fée de cette passionnée de couture et d’animaux naissent ainsi des bandanas, des médailles personnalisées, des nœuds papillon, des laisses ou encore des colliers, tous légers et faciles à accrocher.

Fabriqués en France avec des matériaux de qualité, ces accessoires ont tous été inspirés par les 2 chiens de la jeune créatrice, Oria, une femelle Berger Australien enjouée et Guizmo, un adorable petit Carlin. Autre particularité de cette microentreprise dynamique : les collections d’Oria & Guizmo se distinguent toujours par leur caractère chic et leur originalité. Celle de Noël ne fait pas exception !

Une collection d’accessoires aux motifs joyeux de Noël

Pour marquer la fin de l'année, Oria & Guizmo propose une gamme colorée et festive de bandanas, de nœuds papillon et de médailles qui plongeront votre toutou dans la magie des fêtes.

Les nombreux modèles proposés sont tous ornés de motifs évoquant les fêtes de fin d’années (pain d’épices, sucre d’orge, houx, sapins…) et arborent différentes couleurs de saison (rouge, blanc, vert, doré…).

Cette année, de nouveaux motifs aussi adorables que festifs ont également fait leur apparition dans le catalogue de la marque. Vous pouvez ainsi succomber au bandana « Olaf » et ses sympathiques bonhommes de neige ou au bandana « Ginger Holly » avec ses sucres d’orge et ses adorables biscuits en pain d’épices.

© Oria & Guizmo / Facebook

Du côté des nœuds papillon, vous pouvez aussi vous laisser charmer par le modèle « Emma » et les couleurs douces de ses motifs rétro, par le modèle « Holly » et ses motifs floraux chics et délicats ou encore par le modèle « Lutin farceur » et ses malicieux petits elfes.

La collection de Noël comprend également le collier plat et réglable « Sapin doré », disponible en 3 couleurs ainsi que la botte de Noël pour chien, prête à être remplie de friandises et de jouets.

© Oria & Guizmo / Facebook

Pour les fêtes, soyez assortis à votre boule de poils !

La grande nouveauté de cette collection festive est le kit « Nœud & Scrunchie ». Andréa a en effet eu l’idée de confectionner des chouchous pour cheveux dans le même tissu que les nœuds pour chien afin de vous permettre d’être assorti à votre meilleur ami à 4 pattes. Si vous souhaitez être parfaitement coordonné à votre chien, sachez que le kit « Nœud & Scrunchie » est disponible en 3 modèles différents (« Emma », « Sapin Doré rouge » et « Forêt Snow »).

© Oria & Guizmo / Facebook

Qu’il s’agisse de lui offrir une tenue de fête ou de lui déposer un cadeau au pied du sapin, impossible de ne pas trouver l’accessoire idéal pour votre fidèle compagnon dans la collection de Noël d’Oria & Guizmo !

Et puisqu’au moment des fêtes il s’agit de faire plaisir à tout le monde, obtenez 30 % de réduction sur l'ensemble de la boutique jusqu'au 31 décembre 2024, avec le code promo « WOOPETS30 ». Une bonne occasion de finir l’année en beauté, dans tous les sens du terme !

Les accessoires sont disponibles dans différentes tailles, du XS au XL. Comptez 9,90 € pour un nœud papillon, 18 € pour un bandana,10,80 € pour une médaille, 24,90 € pour un collier et 16 € pour une botte de Noël. Le kit « Nœud & Scrunchie » coûte quant à lui 15 €. Les frais de port sont gratuits en France à partir de 50 € d’achat. Obtenez plus d’informations sur le site oriaguizmo.com ou suivez l'actualité de la marque sur TikTok.