Pour la première fois au Cambodge, une ville décide d'interdire la viande de chien !

Photo d'illustration

Des dizaines de millions de chiens sont abattus chaque année dans toute l’Asie. La consommation de leur viande fait enfin l’objet d’une interdiction légale au Cambodge, ce qui constitue une victoire majeure contre ce phénomène.

Siem Reap est une province cambodgienne qui est la première du pays à avoir interdit la consommation de la viande de chiens. La nouvelle loi sanctionne toute infraction par un emprisonnement de 5 ans et par une amande allant de 1500 à 11000 euros, rapporte Cnews.

Cette initiative s’inscrit dans la lignée des lois interdisant la consommation de viande de chiens qui ont été récemment promulguées dans différentes régions de l’Asie.

Four Paws est une association qui œuvre pour la défense des droits des animaux. Elle considère que cette nouvelle loi est un véritable pas en avant, car la région de Siem Reap constitue une zone où la consommation de viande de chien était très importante.

Le directeur du département de l’agriculture, des forêts et de la pêche de la région de Siem Reap, Tea Kimsoth, affirme que la viande de chien avait surtout gagné en popularité parmi les étrangers se trouvant dans le pays. Les Sud-Coréens en seraient les plus grands amateurs.

En plus de Siem Reap, Four Paws salue l’interdiction de la consommation de viande de chien et de chat dans la ville de Shenzen, constituant ainsi la première cité chinoise à promulguer une telle loi.

Humane Society International rappelle qu'en Asie, on tue plus de 30 millions de chiens annuellement pour la consommation de leur viande.