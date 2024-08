Porté disparu depuis son vol 9 ans auparavant, un chien retrouve miraculeusement sa famille lors d’une réunion pleine d’émotions

David Cardenas et sa famille n’avaient plus d’espoir de retrouver Milo, leur adorable Bouledogue Victorien. Il y a 9 ans, après avoir été confié à des proches le temps d'un déménagement, le toutou avait malheureusement été volé. Pendant des années, il est resté introuvable jusqu’à ce qu’un appel téléphonique récent annonce une incroyable nouvelle à la famille Cardenas : Milo venait d’être retrouvé à des centaines de kilomètres de là.

Ce n’est pas un hasard si les vétérinaires et autres spécialistes animaliers encouragent les maîtres à faire identifier leurs animaux. En effet, une puce électronique peut parfois faire la différence si le toutou ou le minou vient à disparaître. Dans le cas de Milo, un Bouledogue Victorien aujourd’hui âgé de 10 ans, elle a par exemple permis à la boule de poils de retrouver sa famille 9 ans après sa disparition ! Une émouvante histoire de retrouvailles rapportée par le média Kark.

Une disparition déchirante

David Cardenas et sa femme Alejandra ont adopté Milo quand il n’était encore qu’un chiot. Comme David est un soldat de la Marine américaine, le toutou tenait compagnie à la jeune femme lorsqu’il était déployé. « Pendant que j'étais en mer pendant des semaines, voire des mois, il était avec elle », a expliqué David.

NBC News / YouTube

En 2015, la famille a dû déménager et elle a donc confié Milo à un membre de la famille à Los Fresnos, au Texas (États-Unis). Pendant son absence, le chien a malheureusement été volé. Malgré d’intensives recherches, Milo restait introuvable. « Le pire, selon ma femme et moi, c’était de ne pas savoir », a déclaré son maître.

Au fil des années, les Cardenas avaient progressivement perdu espoir de le revoir un jour, c’est pourquoi un appel récent de l’Arkansas les a complètement bouleversés…

Dirt Roads Mutts Rescue / Facebook

Une nouvelle bouleversante

À l’autre bout du fil, se trouvait Jenny Bridges, une habitante de Cabot qui avait trouvé Milo sur l’autoroute. C’est en découvrant qu’il avait une micropuce qu’elle a pu retrouver sa famille. « Je les ai contactés sur Facetime, dès que j'ai tourné la caméra, leurs voix ont changé et ils étaient tellement excités », a déclaré Jenny.

Dirt Roads Mutts Rescue / Facebook

« C’était très bouleversant », se souvient de son côté David Cardenas. « J'ai juste dit à mon patron : "Hé, j'ai une urgence, je dois y aller", alors j'ai tout annulé pour la journée », a poursuivi le jeune homme.

La famille Cardenas a en effet immédiatement sauté dans son véhicule et a roulé plus d'une douzaine d'heures de Los Fresnos à Cabot pour récupérer Milo. La réunion entre le toutou et sa famille a été particulièrement émouvante.

Dirt Roads Mutts Rescue / Facebook

Reconnaissants, les maîtres de Milo ont tenu à remercier chaleureusement le Little Woods Animal Hospital et le Dirt Roads Mutts Rescue pour avoir joué un rôle important dans le retour de leur chien bien-aimé.

Aujourd’hui, après un voyage de 9 ans et de près de 1300 km, Milo est de retour dans son foyer au Texas. Le toutou peut enfin reprendre le cours de sa vie entouré de tout l’amour du monde.