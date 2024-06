Plusieurs personnes se relaient pour sauver un chien mordu par un serpent venimeux lors d'une randonnée en montagne

Un chien a été sauvé de justesse après avoir été mordu par un serpent alors qu’il accompagnait son propriétaire en montagne, rapportait CBS News.

Les faits ont eu lieu le mercredi 12 juin 2024 au parc d’Etat de Sleeping Giant, dans le Connecticut (Etats-Unis). Ce jour-là, le Braque Hongrois à poil court répondant au nom de Raleigh était en randonnée aux côtés de son propriétaire Masahiko Seto, qui habite New Haven à une quinzaine de kilomètres du site, et du fils de de ce dernier.

Constatant que le quadrupède était pris de douleur et n’était plus en mesure de marcher, son maître a appelé les secours. Une chaîne humaine s’est alors formée ; un autre randonneur du nom de Brian Schacht, les pompiers Mike Onofrio et J.P. Christini, les agentes du service local de contrôle des animaux Barbara Godejohn et Sarah Roberts, ainsi que Masahiko Seto se sont relayés pour porter le chien sur le terrain montagneux très accidenté et l’emmener aux urgences vétérinaires.

A ce moment-là, tout le monde était persuadé que Raleigh s’était blessé à la patte. Il s’est avéré qu’il avait été mordu par un Mocassin à tête cuivrée, une espèce de serpent venimeux.

Des nouvelles rassurantes

Les morsures de ce reptile sont douloureuses, mais généralement non mortelles pour les humains. Pour les animaux de petite et moyenne tailles, en revanche, elles sont potentiellement dangereuses.



Hamden Animal Control / Facebook

Par chance, le chien a été soigné à temps. « Il a reçu un anti-venin et est sous surveillance, indiquait, en effet, le service de contrôle des animaux de Hamden sur Facebook. Espérons tous un rétablissement complet ».

Le lundi 17 juin, soit 5 jours après l’incident, ledit service a donné des nouvelle rassurantes au sujet du chien, annonçant qu’il se portait mieux et qu’il était rentré à la maison où il continuait de se remettre de sa mésaventure.

