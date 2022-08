Plusieurs chiens dont une femelle gestante sauvés d'un élevage clandestin, leur propriétaire condamné

Une chienne enceinte et plusieurs autres chiens ont été saisis chez un homme qui les élevait de manière illégale et dans de très mauvaises conditions dans une ville du sud-ouest de l’Angleterre. Il a récemment été condamné après avoir reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Un habitant de Plympton Hill, dans la banlieue de Plymouth, a comparu devant le tribunal pour avoir tenu un élevage illégal de chiens et les avoir fait vivre dans des conditions sanitaires et d’hygiène déplorables. Une information rapportée par le site de la Ville de Plymouth.

Le jeudi 28 juillet, Owen Lowry, 35 ans, a plaidé coupable d’élevage canin sans autorisation et de 2 chefs d’accusation d’infractions au bien-être animal.

Il faisait l’objet de plaintes enregistrées en décembre 2020 et en janvier 2021. En octobre 2018, il s’était renseigné auprès des autorités au sujet de la nouvelle réglementation régissant l’activité d’élevage de chiens, mais n’avait pas effectué les démarches nécessaires pour être en règle.

De son propre aveu, il avait décidé de ne pas le faire car il savait que sa structure ne répondait pas aux critères. L’enquête a révélé qu’il avait vendu au moins 11 portées de chiots, à des prix allant de 600 à 2200 livres sterling par animal (700 à 2600 euros environ).

Plusieurs chiens ont été découverts et saisis dans sa propriété, notamment des Bull Terriers. Parmi eux, une chienne en fin de grossesse qu’il gardait dans une caravane insalubre, couverte d’excréments et d’urines. Ses congénères se trouvaient soit dans des abris sales et exposés aux courants d’air, soit dans des cages étroites.



plymouth.gov.uk

Amende et TIG

Le tribunal de première instance de Plymouth l’a finalement condamné à payer 5500 livres sterling (6500 euros) d’amende et à effectuer 120 heures de travaux d’intérêt général.

« Que cela rappelle aux personnes qui élèvent des chiens sans permis ou qui gardent leurs animaux dans des conditions sordides, que nous prenons le bien-être des animaux au sérieux, a déclaré Mark Shayer, chef adjoint du conseil municipal de Plymouth, après l’annonce de la condamnation. Si vous ne respectez pas les règles, nous enquêterons et nous vous poursuivrons ».