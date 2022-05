Plus de 30 chiens menacés de finir à l'abattoir en Chine, sauvés par une association

Une association qui lutte contre l’élevage de chiens destinés au commerce de viande en Chine a opéré un sauvetage de grande envergure. De nombreux Golden Retrievers et Corgis ont été sortis de leurs conditions de vie abominables. Du chemin reste néanmoins à parcourir avant de les rapatrier en Amérique du Nord.

L’organisation China Rescue Dogs a pour mission de sauver et de réhabiliter des chiens du commerce de viande en Chine puis de les proposer à l’adoption aux États-Unis et au Canada.

Début mai 2022, les membres de la China Rescue Dogs ont été contactés par la Shanghai Animal Rescue afin qu’ils leur viennent en aide. Des canidés ont été découverts vivant dans des chenils à l'état déplorable au sein d'une ferme d’élevage. Ils vont finir à l’abattoir sous peu si personne n'intervient. « Les conditions de vie dans cette ferme d'élevage de chiens sont tout simplement horribles », a déclaré Jill Stewart, la présidente et fondatrice de l’organisation, à People.

Un sauvetage en urgence

Sans attendre, la China Rescue Dogs a organisé une première opération qui a permis d’extraire de cet enfer 29 Golden Retrievers et leurs chiots de la ferme d’élevage. En tout, il y aurait 46 Golden Retrievers adultes ainsi que 22 Corgis à transférer. Les canidés désormais à l’abri au sein d’un sanctuaire à Shanghai se reposent et reçoivent des soins vétérinaires. Néanmoins, il en reste toujours sur place.

En raison des conditions sanitaires à Shanghai et de l’interdiction d’un an par les États-Unis d’importer des chiens en provenance de 100 pays, le sauvetage est plus long que prévu. La China Rescue Dogs continue de lutter pour offrir à tous ces chiens un avenir meilleur.

Une fois qu’ils seront tous en sécurité et en bonne santé, l’association se focalisera sur la recherche d’un foyer aimant pour chacun d’eux en Amérique du Nord.

China Rescue Dogs