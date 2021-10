PetSafe lance une nouvelle gamme de produits pour le bien-être et l'épanouissement de nos compagnons à 4 pattes

PetSafe, expert mondial des produits pour animaux de compagnie, a encore frappé. Parmi les nouveautés ajoutées à son catalogue, les propriétaires peuvent trouver des jouets originaux pour divertir leur chien ou leur chat, et satisfaire leur estomac. En prime, l'entreprise a développé une nouvelle litière autonettoyante.

Les animaux de compagnie n'ont pas seulement besoin d'accessoires pour se nourrir, s'hydrater et dormir confortablement. Les jouets demeurent des éléments indispensables à leur bien-être. Ils stimulent leur activité pour qu'ils restent actifs et alertes.

C'est dans cette optique que PetSafe a enrichi sa gamme « Jeu et épreuves » avec 6 nouveaux produits. Ces derniers sont conçus pour réorienter les comportements indésirables vers des jeux positifs. Adieu les mâchouillements incontrôlés ou les sauts incessants !

Hormis leur dimension ludique, les jouets de la marque PetSafe contribuent à la bonne hygiène bucco-dentaire des chiens. La surface texturée de ces joujoux ressemblant à des mets délicieux, aide à prévenir et éliminer l'accumulation de plaque dentaire.

Et la firme a voulu agir d'une pierre 2 coups. En plus de préserver la santé de votre ami à fourrure, ces divertissements participent à son équilibre mental. Comment ? En lui offrant de longues heures d'interactions, lesquelles chassent l'ennui et l'angoisse de séparation. Un phénomène qui affecte pléthore de boules de poils depuis la fin des confinements.

Des jouets à friandises pour les chiens

Pour encourager l'activité de nos petits protégés, tout en les gâtant et en préservant leur santé, PetSafe propose 4 nouveaux jouets à friandises.

Jouet à friandises « Poulet »

Une cuisse de poulet n'a jamais été aussi alléchante ! Grâce à ce jouet en forme de pilon, votre compagnon à 4 pattes pourra s'amuser sans danger pendant des heures, contrairement à de véritables os de poulet qui ne sont, d'ailleurs, pas recommandés.

Pour ravir les papilles de l'animal, il suffit de dévisser l'extrémité de l'accessoire afin d'y ajouter un anneau à friandises, lequel peut également trouver sa place dans les rainures extérieures. Pour prendre soin de ses dents, vous pouvez y étaler du dentifrice pour chien. À noter que l'odeur persistante de volaille maintiendra l'attention de votre hôte gourmand.

Jouet à friandises Chompin' Chicken pour chien, 9,99 €

Jouet à friandises « Maïs »

L'épi de maïs offre les mêmes possibilités, mais exhale, quant à lui, un doux parfum de beurre. Lors de la mastication, les bosses et les poils contribuent à la bonne hygiène dentaire du canidé.

Jouet à friandises Cravin' Corncob pour chien, 14,99 €

Jouet à friandises « Steak »

Ce n'est pas un scoop : nos partenaires canins raffolent de la viande. Le jouet à friandises en forme de steak permet d'ajouter jusqu'à 2 anneaux de friandises aux coupelles rechargeables. Son arôme appétissant de bœuf titillera à coup sûr les narines de votre chien.

Jouet à friandises, Steak, 10,99 €

Jouet à friandises « Crème glacée »

Enfin, le jouet en caoutchouc en forme de cornet de glace apportera un petit moment de fraîcheur à votre boule de poils préférée. Il peut contenir, selon les préférences du quadrupède, des friandises congelées ou de la nourriture humide. Son odeur de vanille irrésistible séduira votre fin gourmet.

Jouet à friandises congelable pour chiens Frosty Cone, 5,99 €

Des produits innovants pour satisfaire les chats

Les chats aussi aiment jouer, notamment avec un laser. Mais un autre élément fondamental est à prendre en compte par la famille : la litière.

Des jouets qui captent l'attention

Envie de pimenter les quarts d'heure de folie de votre ami félin ? Vous pouvez vous tourner vers des jeux électroniques. C'est bien connu, la plupart des chats adorent s'amuser avec un laser.

Les individus espiègles peuvent profiter du jouet laser Zoom. Equipé de 2 faisceaux lumineux pivotant à 360 degrés et s'avérant sans danger, cet accessoire technologique mains libres et silencieux encouragera le joueur à se dépenser. L'appareil s'éteint au bout de 15 minutes pour éviter de le stimuler à outrance.

Jouet laser Zoom, 28,99 €

Son homologue mobile, le Laser Tail, se stoppe automatiquement après 10 minutes de jeu. Intelligent, il sait se dégager des recoins et du dessous des meubles. Sa « queue » laser dessine des formes fascinantes pour votre chat, qui s'empressera de les poursuivre.

Laser automatique roulant Laser Tail, 22,99 €

Une solution aux traditionnels bacs à litières

Soucieux du bien-être des chats, mais aussi de leurs maîtres, la marque PetSafe a élaboré la litière autonettoyante ScoopFreeTM. Plus hygiénique grâce à sa fonction neutralisant les effluves désagréables, elle offre aussi un gain de temps précieux aux propriétaires.

Vous aviez l'habitude de ramasser régulièrement les déjections de Minou ? Cette époque est révolue : ScoopFreeTM s'en charge automatiquement. Un râteau balaie les déchets dans un compartiment fermé. Le cycle de ramassage s'effectue lorsque l'animal a quitté ses toilettes, soit entre 5 et 20 minutes après son passage.

Litière ScoopFreeTM : avec couvercle – 210,00 € / sans couvercle – 179,99 €. Disponible en animalerie, jardinerie et sur Internet

Une litière propre est ensuite répartie en vue d'une prochaine utilisation. Sa matière en cristal absorbe facilement l'urine et déshydrate les excréments. Grâce à ce système innovant, les mauvaises odeurs ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

Autre information, et pas des moindres : ScoopFreeTM possède un compteur santé. Son objectif ? Enregistrer la fréquence à laquelle l'animal utilise sa litière, et donc signaler les premiers signes d'un problème de santé.