PETA offre un prix inédit pour récompenser la performance de Bradley Cooper et son chien dans "A star is born"

© Capture d'écran YouTube

L’association PETA a honoré Charlie, le chien de Bradley Cooper, pour sa performance dans le film A Star is Born. Elle a également salué, au passage, le respect de l’animal par l’acteur américain durant le tournage.

Bradley Cooper a toujours été un amoureux des chiens. L’acteur de 45 ans avait notamment adopté Samson et, ce faisant, l’avait sauvé de l’euthanasie. Le quadrupède avait ainsi vécu une existence heureuse à ses côtés jusqu’à son décès à l’âge de 13 ans. Le natif de Philadelphie avait ensuite eu Charlotte, une chienne provenant d’un refuge de Santa Monica, en Californie. Actuellement, son compagnon à 4 pattes répond au nom de Charlie.

Charlie est un Labradoodle, ou croisé Labrador-Retriever / Caniche. Bradley Cooper l’a nommé ainsi en l’honneur de son père, disparu en 2011. Si vous avez vu le film « A Star is Born » (2018), vous avez pu apercevoir Charlie dans plus d’une scène, y compris celle la plus poignante du drame musical dont il partage l’affiche avec Lady Gaga : le suicide de Jackson Maine, le personnage de chanteur country qu’il y campe.

Alors qu’Ally Campana (Lady Gaga) est en plein concert, Jackson est seul chez lui avec son chien. Il lui sert un grand steak, puis va s’enfermer dans son garage pour y mettre fin à ses jours. On voit ensuite Charlie s’asseoir devant la porte du garage en pleurant, avant de se coucher.

Une prestation qui a ému et impressionné bon nombre de spectateurs. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) n’y a pas non plus été insensible. L’association lutte contre toutes formes de mauvais traitement sur les animaux, y compris lors des tournages. Elle a tellement apprécié à la fois la performance du chien et l’amour témoigné par son maître à son égard qu’elle a créé un prix inédit spécialement pour Charlie : « The Compassion in Film Award », que l’on pourrait traduire par « le prix de la compassion dans un film ».

Comme le rapporte le site I Heart Dogs, l’organisation a tenu à rendre hommage à Bradley Cooper par la voix de sa vice-présidente Lisa Lange : « PETA a été témoin de tant d’actes de maltraitance et de négligence envers les chiens, sur et en dehors des plateaux de tournage, que nous espérons que l’aimable décision de Cooper constitue un précédent à suivre pour tout Hollywood. »