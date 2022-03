Persuadés que leur chien est homosexuel, ils l'abandonnent dans un refuge du jour au lendemain

Les internautes sont estomaqués. Les membres du personnel du refuge où l’animal réside depuis son abandon ne le sont pas moins. Les propriétaires d’un chien ont, en effet, décidé de se séparer de ce dernier parce qu’ils sont convaincus qu’il est homosexuel.

Un chien a été laissé dans un refuge par ses maîtres, car ceux-ci sont persuadés qu’il est homosexuel, rapporte WCCB Charlotte.

L’histoire pourrait être prise pour une mauvaise blague et est difficile à croire, mais elle a bel et bien eu lieu. Le canidé en question est âgé approximativement de 4 ou 5 ans et répond au nom de Fezco.



WCCB Charlotte

Après l’avoir vu se frotter à un autre chien mâle, son ancienne famille a pensé qu’il était « gay » et y a vu un motif pour se débarrasser du quadrupède à la robe noir et feu. Ses maîtres ont donc pris la décision de l’emmener au refuge du comté de Stanley, en Caroline du Nord, en expliquant à l’équipe médusée la raison les ayant poussés à l’abandonner.

A la recherche d’une famille pour Fezco

A présent, le refuge du comté de Stanley tente de lui trouver un nouveau foyer. Il a lancé un appel sur les réseaux sociaux dans ce sens. La structure d’accueil souhaiterait, dans un premier temps, le confier à une famille d’accueil afin de le préparer au mieux à une adoption définitive.



WCCB Charlotte

A la faveur de la médiatisation de cette affaire, il semblerait que de nombreuses personnes ont contacté le refuge en vue d’accueillir Fezco. Le canidé de 23 kilogrammes ne devrait donc pas avoir à attendre bien longtemps avant de connaître un nouveau départ.

A lire aussi : Enfermé pendant des mois dans une caisse, ce chien découvre pour la première fois son reflet dans un miroir (vidéo)

D’après les spécialistes, il peut arriver à un chien mâle de simuler un accouplement sur un congénère du même sexe, mais aussi sur des objets ou même sur la jambe d’un humain. Ce comportement n’a rien de véritablement anormal et peut être favorisé par un état de stress ou tout simplement relever d’un jeu.