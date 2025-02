Permettez à votre animal de voyager confortablement et en toute sécurité grâce aux sacs de transport Tavo Pets

Véritables membres de la famille, nos animaux de compagnie méritent tout autant que nous le confort et la sécurité durant les voyages. Pour les transporter en toute sérénité en voiture, en train ou en avion, la marque Tavo Pets propose des sacs de transport et des sièges auto ingénieux. Zoom sur leurs produits phares.

Nos petites boules de poils adorées nous accompagnent de plus en plus lors de nos escapades et de nos vacances. Mais les transporter, que ce soit en voiture, en train ou en avion, n’est pas toujours une mince affaire et peut être une source de stress. Pas de panique ! Tavo Pets a la solution pour faciliter les trajets de nos fidèles compagnons, assurer leur confort et garantir leur sécurité.

Fondée par les créateurs de Nuna Baby, leader mondial d’équipement de puériculture premium et en particulier des sièges auto, la marque révolutionne le transport des animaux de compagnie. Grâce aux décennies d’expertise de Nuna, Tavo propose des produits associant matériaux de haute qualité, esthétisme et ergonomie.

La marque respecte les « normes de sécurité et d’ingéniosité élevées, semblables à celles que les parents attendent des sièges auto de leurs enfants », notamment la « R129 établie par la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour les enfants ». Soucieux de la protection de nos animaux, Tavo effectue des tests rigoureux de sécurité et de performance pour vérifier la fiabilité de ses produits avant leur commercialisation.

Quel que soit leur âge, nos chiens, nos chats, et même nos rongeurs profitent ainsi d’une expérience de voyage idéale !

© Dupree / Tavo Pets

Dupree, le sac de transport et le siège auto pour voyager sereinement avec son animal

Vous avez besoin d’un sac de transport que vous pourrez utiliser comme siège auto sécurisé ou en avion ? Ne cherchez plus ! Le produit deux en un Dupree conçu par Tavo répondra à vos exigences les plus strictes. Conforme aux normes des compagnies aériennes et testé contre les chocs, il permet de transporter facilement votre petit compagnon lors de vos escapades.

Grâce à ses connecteurs ISOFIX en acier, vous pouvez le fixer en seulement quelques secondes et en toute sécurité sur le siège arrière de votre véhicule sans avoir besoin d’utiliser la ceinture, ce qui augmente la sécurité de votre animal. Sa mousse à mémoire de forme Tailor TechTM renforce la protection contre les chocs latéraux. Par ailleurs, les risques de fugue sont limités grâce aux fermetures zippées et verrouillables. Vous pouvez voyager en ayant l’esprit tranquille !

© Dupree / Tavo Pets

Le sac de transport pour avion et siège auto Dupree a de nombreuses autres qualités :

Il est possible de le glisser facilement sous le siège des avions ou des trains, en raison de sa structure flexible.

Il promet un transport serein et confortable grâce à sa base structurée qui répartit le poids de l’animal de manière uniforme, afin d’éviter les affaissements et les irrégularités.

Il est parfaitement ventilé avec ses ouvertures en maille aérée, qui permettent à son hôte d’observer ce qu’il se passe à l’extérieur.

Il simplifie vos déplacements, grâce au passant arrière permettant de le placer sur une valise à roulettes.

Enfin, sachez qu’il est fourni avec : une laisse de transport et son sac de rangement ; une attache intérieure ; 2 matelas lavables en machine ; une bandoulière amovible ; ainsi que 2 sangles de transport hautement résistantes.

Le sac de transport Dupree est disponible en 2 coloris : onyx et merle. Capacité : jusqu’à 9 kg. Dimensions extérieures : L47 x l29 x H26 cm. Poids : 2,72 kg. Prix conseillé : 350 €.

© Dupree / Tavo Pets

Maeve, le premier siège auto pour animaux de petite ou moyenne taille

Avec Tavo Pets, les chats, les chiens et les rongeurs de compagnie, ont aussi droit à leur siège auto pour voyager de manière sécurisée en voiture, en train ou en avion. Vous pouvez même le transformer en panier de couchage à la maison !

La capote du panier Maeve est équipée de filets en maille souple offrant une excellente circulation de l’air, et une belle vue sur l’extérieur. Nous saluons également :

Ses matériaux dénués de produit chimique nocif pour l’animal, et résistants au feu.

Son tissu doté d’un indice de protection solaire UVB 50+.

Son matelas de transport douillet (fourni en 2 exemplaires) qui est lavable en machine (à l’instar des housses et des doublures), et traité avec une technologie à base de zinc, respectueuse de l’environnement. Elle offre une protection antimicrobienne optimale et évite les mauvaises odeurs.

Ses boucles Magne Tech Secure Snap, qui sécurisent rapidement le canopy et offrent un accès facile.

© Maeve / Tavo Pets

A lire aussi : À l'heure où son Golden Retriever vit ses derniers instants, elle l’emmène profiter de la magie de l’ambiance des fêtes de fin d’année (vidéo)

Comme le sac Dupree, l’installation du siège auto Maeve s’avère facile. Dans la voiture, il suffit de fixer sa base aux barres d’ancrage rigides sur le siège arrière grâce au système breveté True LockTM. La jambe de force postée sur le plancher améliore la sécurité de l’animal en cas de collision. La mousse PPE, entourant votre boule de poils à l’intérieur du panier comme dans un cocon, apporte aussi son lot de propriétés d’absorption de chocs et de légèreté.

Le siège auto Maeve est disponible en 5 coloris : onyx, fawn, merle, sable et brindle. Il existe en 2 tailles : Small Flex, ayant un poids de 3,5 kg et une capacité jusqu’à 12 kg ; Medium Rigid, ayant un poids de 5,3 kg et une capacité jusqu’à 13,6 kg. Prix conseillé : à partir de 600 €.

Plus d’infos sur tavopets.com.