Pendant les vacances d'été, faites garder votre chien à moindre coût par les bénévoles passionnés d’Emprunte Mon Toutou

En ce début du mois de juillet, une nouvelle et radieuse saison estivale commence ! Les grandes vacances, tant attendues par les écoliers et les professionnels, se préparent minutieusement. Les valises, qui accompagnent fidèlement les voyageurs, ouvrent largement leur gueule pour accueillir chapeaux, lunettes de soleil, maillots de bain, crème solaire et compagnie. Mais que deviennent les chiens dans tout cela ? Emprunte Mon Toutou, la plateforme d’entraide mettant en relation les propriétaires d’animaux avec des personnes disposées à les garder ou à les promener, a planché sur la question.

Si les départs en vacances suscitent la joie et l’excitation, ils sont également synonymes de casse-tête pour les possesseurs de boules de poils. Nombre d’entre eux ne peuvent emmener leur compagnon à 4 pattes pour diverses raisons : lieu de destination et location non « pet friendly », transport bien trop compliqué ou encore perte de repère et stress chez l’animal. Quant à la garde, elle engendre souvent des factures salées pouvant constituer un frein pour les maîtres, surtout en cette année placée sous le signe de l’inflation…

La solution idéale pour les propriétaires souhaitant préserver leur porte-monnaie, tout en garantissant le bien-être de leur chien ? Emprunte Mon Toutou ! Cette application met en contact des bénévoles passionnés par la gent canine avec des maîtres désirant faire garder leur ami à fourrure durant les grandes vacances (et toute l’année)… sans contrepartie financière !

À l’heure actuelle, la « Toutousphère » réunit plus de 700 000 membres partout en France et a commencé son expansion en Europe. Pour une expérience en toute sécurité, elle offre une assistance vétérinaire 24h sur 24 et assure les chiens.

« 72% des maîtres veulent dépenser le moins possible tout en garantissant le bien-être de leur chien »

Pour en apprendre davantage sur la garde d’animaux en période de grandes vacances, Emprunte Mon Toutou a réalisé un sondage auprès de 2 300 membres de sa plateforme en France. Les chiffres dévoilés par cette étude permettent de mieux comprendre le ressenti et les besoins des maîtres tricolores.

C’est simple, la majeure partie des propriétaires (77 %) comptent partir en villégiature, mais près de la moitié d’entre eux (48 %) n’envisagent pas d’emmener leur boule de poils. Quid des possesseurs enjambant les frontières pour se rendre à l’étranger ? Les trois quarts ne prévoient pas d’embarquer leur chien. La présence d’un animal dans le foyer influe énormément sur la destination des vacances. Cette dernière se fait en fonction du toutou, selon 62 % des maîtres.

En outre, l’équilibre physique et psychologique du canidé est au cœur des préoccupations. 72 % des personnes vivant avec un chien « veulent dépenser le moins possible, tout en garantissant le bien-être de leur chien ».

Emprunte Mon Toutou apparaît comme solution pertinente, puisqu’elle offre la possibilité aux « pet parents » de faire garder leur précieux trésor sur pattes pendant leur absence, sans avoir à débourser des mille et des cents. Comme l’indique le résultat de l’enquête, 78 % des emprunteurs estiment que la plateforme constitue « un bon moyen de favoriser les sorties à l’extérieur ».

Alors, prêt à laisser des passionnés d’animaux chouchouter votre acolyte touffu durant les vacances ? Plus d’infos sur empruntemontoutou.com !