Paul McCartney et sa compagne présentent le nouveau membre de leur famille, un chien adopté en refuge !

Le célèbre bassiste des Beatles, Paul McCartney, et sa compagne ont adopté un chien grâce à la Fondation Labelle. Basé à Los Angeles, aux États-Unis, l’organisme sauve des animaux et leur trouve des familles aimantes. Une photo postée sur Instagram montre la boule de poils posant fièrement auprès de ses adoptants. Sa bouille est à croquer !

Nombre de particuliers donnent une seconde chance à des animaux orphelins. Chez Woopets, plusieurs membres de l’équipe ont notamment craqué pour des chats de refuge ! À l’instar de « monsieur et madame Tout-le-monde », certaines stars ouvrent les portes de leur cœur à des boules de poils victimes d’abandon ou de maltraitance.

Récemment, c’est le bassiste des Beatles qui a fait sa B.A. Paul McCartney et Nancy Shevell, son épouse, ont accueilli un chien répondant au nom de Jet. Pour marquer le coup, le couple a posé aux côtés de son nouvel ami à fourrure. La photo, publiée sur le compte Instagram de la Fondation Labelle, a suscité pléthore de réactions positives.

Le bonheur d’adopter un animal de compagnie

« Bravo à Rover (maintenant Jet) ! Nous sommes tellement fiers que ce petit chien ait trouvé sa famille pour la vie ! Merci Paul McCartney et Nancy d’avoir ouvert votre maison et d’avoir soutenu la cause animale », peut-on lire sur le réseau social.

Dans le post partagé par la fondation, nous pouvons contempler une deuxième photo, sur laquelle la compagne de l’icône des Beatles pose uniquement avec Jet. Nancy Shevell, tout sourire, semble heureuse d’agrandir son foyer !

© The Labelle Foundation / Instagram

Comme vous le savez certainement, les nouvelles circulent vite sur Internet. Des myriades d’internautes ont applaudi le geste du couple et ont souhaité la bienvenue au charmant canidé. Toutefois, ce n’est pas le seul à avoir reçu un billet gratuit pour une nouvelle vie !

Le magazine People, qui a relayé l’information, a également rappelé que Glen Powell avait adopté un chien auprès de ce même organisme. L’acteur américain, ayant notamment joué dans le film Top Gun : Maverick, a partagé des photos de son nouvel acolyte touffu sur Instagram au début du mois de juillet.

