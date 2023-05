Une seconde chance pour une chienne errante tentant de survivre avec un collier enfoncé dans le cou

Pendant 3 mois, forces de l’ordre, bénévoles et habitants essayaient de secourir une chienne qui souffrait terriblement à cause de l’errance et du collier qui lui enserrait le cou. D’importants moyens ont été déployés pour la localiser, l’emmener en lieu sûr et la soigner, mais elle échappait à toutes les tentatives.

Au Canada, une chienne errante souffrant d’une blessure infectée causée par son collier a été retrouvée et prise en charge, rapportait I Heart Radio.

Tout avait commencé en février 2023. L’association Manitoba Animal Alliance menait alors une campagne de stérilisation et de vaccination du côté de Little Grand Rapids, dans le Manitoba, quand ses membres avaient repéré la chienne en question.



Manitoba Animal Alliance / Facebook

Bénévoles, habitants et Gendarmerie royale du Canada s’étaient mobilisés pour capturer la croisée Berger Allemand, mais sans succès.

Après plusieurs tentatives infructueuses et constatant qu’elle ne réapparaissait plus, l’équipe de la Manitoba Animal Alliance avait « supposé qu’elle était morte », d’après la directrice générale de l’association Debra Vandekerkhove.



Manitoba Animal Alliance / Facebook

Elle ne s’était toutefois pas véritablement volatilisée. La chienne, appelée par la suite Soffie par ses bienfaiteurs, a effectivement refait surface début mai. Elle a été repérée par un habitant de Little Grand Rapids qui l’a photographiée et a envoyé le cliché à l’association.



Manitoba Animal Alliance / Facebook

Soffie se trouvait dans une zone isolée. La seule possibilité de la voir était de survoler le secteur. L’avion constituait d’ailleurs l’unique moyen d’atteindre l’emplacement en question.

Grâce au soutien financier et le feu vert de la Première Nation de Little Grand Rapids, communauté amérindienne locale, le vol a pu avoir lieu. 2 jours plus tard, Soffie était enfin en sécurité.

Elle a ensuite été transportée à Winnipeg et admise en clinique vétérinaire. Les chirurgiens vétérinaires ont réussi à retirer le collier qui était enfoncé dans la peau de son cou et qui avait occasionné une plaie profonde et infectée. Elle respirait très mal et était terriblement endolorie à cause de cet accessoire.

« Elle va de mieux en mieux »

Debra Vandekerkhove pense que la chienne avait eu une famille quand elle était plus jeune, et qu’elle s’était échappée ou avait été abandonnée en gardant son petit collier, qui l’enserrait à mesure qu’elle grandissait.

La plaie a été nettoyée, désinfectée et recousue. Soffie restera hospitalisée jusqu’à ce que son état de santé soit jugé suffisamment stable. Elle n’est pas encore tout à fait sortie d’affaire, car on ignore si l’infection a été vaincue, mais à la Manitoba Animal Alliance, on s’efforce de continuer d’espérer.

Il lui faudra également réapprendre à faire confiance aux humains. Soffie « est encore un peu hésitante envers les gens, mais elle va de mieux en mieux », conclut Debra Vandekerkhove.