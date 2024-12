Iris, une croisée Chihuahua / Terrier de 2 ans et demi, vit à Seattle dans l’Etat de Washington (Etats-Unis) avec ses propriétaires Jacob Robbins et Guadalupe Mabry Torres. C’est toutefois à 2300 kilomètres de là que le trio se trouvait quand la chienne s’était volatilisée, rapportait 12 News.

On célébrait Thanksgiving ce jour-là. Le couple et Iris rendaient visite à des proches à Phoenix, en Arizona. « Ma femme est venue vers moi et m’a dit qu’elle venait de découvrir quelque chose, raconte Jacob Robbins. On a trouvé son collier près du portail. Elle était sortie en passant sous la clôture ».



Jacob Robbins

La chienne à la robe noire avait, en effet, réussi à se faufiler sous la séparation avant de disparaître. Ses humains se sont tout de suite lancés à sa recherche, aussi bien sur le terrain en placardant des affichettes que sur les réseaux sociaux et les applications mobiles comme Facebook, Instagra, Ring, Nextdoor et Reddit.

« Ne plus l’avoir [à nos côtés], c’était très difficile, très dur, car elle nous apporte énormément de force », confie Jacob Robbins.

Lui et Guadalupe Mabry Torres se sont néanmoins efforcés de s’accrocher à l’espoir, d’autant plus qu’ils étaient loin de se sentir seuls dans cette quête. La communauté locale s’est massivement mobilisée. D’innombrables personnes les appelaient tous les jours pour leur exprimer leur soutien, demander des nouvelles et proposer leur aide.

Plusieurs experts leur ont également prêté main forte, dont des gens accompagnés de chiens pisteurs et un pilote de drone qui a effectué plusieurs survols.

« Nous avons votre chienne »

Jusqu’à cet appel inespéré de la part d’un couple, Trisha et Patrick, indiquant à Jacob Robbins qu’ils venaient de repérer Iris à quelques kilomètres de l’endroit où elle avait disparu. L’homme s’est empressé de les rejoindre, mais la chienne s’est échappée. Peu après, ces mêmes personnes ont rappelé le propriétaire canin. « Nous avons votre chienne », lui ont-il annoncé au téléphone. « Vous voulez dire que vous l’avez vue ? » leur a-t-il demandé. Ce à quoi ils ont répondu par la négative, assurant qu’ils l’avaient capturée et mise en sécurité cette fois-ci.



Jacob Robbins

Les retrouvailles ont eu lieu dans la foulée. « Ils savaient que nos cœurs étaient brisés et ils avaient tellement envie de nous aider », dit de Trisha et Patrick un Jacob Robbins soulagé et reconnaissant. L’absence d’Iris aura duré 10 jours et 21 heures.

A lire aussi : La propriétaire d'une chienne moquée pour sa "laideur" monte au créneau pour la défendre et reçoit le soutien d'innombrables internautes (vidéo)



Jacob Robbins