Parti trouver refuge dans un sanctuaire, ce chiot malade découvre "la grâce divine" quand il est sauvé par un groupe de bénévoles

Blessé et affamé, un chien s’était caché dans un temple jusqu’à l’arrivée de l’aide dont il avait tant besoin. En quelques semaines, grâce aux soins apportés par des bénévoles, il a été totalement transformé et a pu commencer sa nouvelle vie.

Cette histoire de sauvetage d’un chien en grande détresse a eu lieu en 2016 en Inde, et est rapportée par le site I Love My Dog So Much.

Animal Aid Unlimited, association indienne dont nous avons relaté plusieurs interventions, a été informée qu’un chien en grande souffrance avait trouvé refuge dans un temple. Le pauvre canidé était recroquevillé dans un coin du sanctuaire. Il était blessé, très maigre et semblait résigné.

Rapidement arrivés sur les lieux, les bénévoles d’Animal Aid Unlimited l’ont pris en charge et emmené dans leurs locaux. Au refuge de l’association, ils ont nettoyé ses plaies et l’ont mis sous perfusion. Ils lui ont également donné une alimentation riche pour lui permettre de retrouver des forces et reprendre du poids.

L’équipe de l’organisation a décidé de l’appeler Punkin. L’état de santé du chien s’est progressivement amélioré et il s’est fait beaucoup d’amis parmi ses congénères soignés au refuge.

4 semaines après son arrivée dans la structure d’accueil d’Udaipur (nord-ouest de l’Inde), Punkin était prêt à passer à l’étape suivante : l’adoption. Animal Aid Unlimited n’a pas mis longtemps à lui trouver une famille. Il a ainsi pu rejoindre son nouveau foyer, où il est désormais entouré d’amour et d’attention.

Voici le récit du de Punkin en vidéo :