Parce qu’il est en partie un loup, ce chien peine à trouver sa maison pour toujours

Bear, un chien-loup, séjourne au refuge pour animaux d’Islip, à Long Island, New York (États-Unis), depuis quelque temps désormais. Il est amical, sociable et intelligent, mais sa race rebute un certain nombre d’adoptants. D’autant plus que dans plusieurs États, il est illégal de détenir ce type de canidé.

Bear a posé les pattes au chenil après avoir été abandonné par ses maîtres, rapportait Newsweek. Ces derniers ne pouvaient plus gérer l’anxiété de séparation du quadrupède, qui se mettait dans des états catastrophiques dès qu’ils partaient. Il parvenait à s’échapper de sa cage et détruisait tout dans le logement.

Islip Animal Shelter and Adopt-a-Pet Center

Un chien équilibré, mais catégorisé

Malgré ce problème comportemental, Bear est un toutou bien dans ses pattes. Il apprécie la compagnie de ses congénères ou celle des enfants et a un grand cœur. Il a simplement besoin de trouver un propriétaire disponible qui ne le laissera pas trop longtemps seul à la maison et qui lui donnera de son temps libre.

Avec autant de qualités, il peut être difficile de comprendre pourquoi la gentille boule de poils ne trouve pas sa perle rare. En réalité, le fait qu'elle soit croisé avec un loup pose des problèmes. À New-York, par exemple, il est interdit de détenir un chien-loup, qui est qualifié d’animal sauvage.

A lire aussi : Par un heureux hasard, la vie réunit une femme et le chien qu’elle n’avait pas pu garder 13 ans plus tôt

Adam Cottrell, directeur d’un refuge partenaire, rappelait pourtant que Bear n’avait qu’un « faible pourcentage de loup dans son ADN », ce qui faisait de lui un chien comme les autres : « Il mérite d'avoir la chance de vivre comme un animal de compagnie, comme tout autre chien souffrant d'anxiété de séparation », affirmait le bienfaiteur.

Adam, comme les membres d’autres associations, tentent de trouver un logement à Bear en partageant son profil. Espérons qu’avec le soutien qu’il reçoit, Bear finira enfin par trouver sa maison définitive pour s’épanouir.