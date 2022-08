Opération de sauvetage délicate dans une grotte pour un chien perdu depuis près de 2 mois

Perdue de vue depuis le 9 juin, une chienne appelée Abby a été retrouvée et secourue le 6 août, soit près de 2 mois plus tard, grâce à des sauveteurs spéléologues, rapportait FOX 2 Now le dimanche 7 août.

Comment Abby s’était-elle retrouvée dans une grotte sous-terraine, alors que sa famille la cherchait partout ? Elle est la seule à connaître la réponse à cette question. On ne sait pas non plus comment elle a pu survivre dans ce milieu inhospitalier et totalement obscur, même si elle avait accès à l’eau et à des poissons et crustacés d’eau douce.

Quoi qu’il en soit, dès qu’ils ont appris que la chienne avait été localisée dans les galeries sous-terraines Tom Moore, entre Brewer et Perryville dans l’Etat du Missouri, des spécialistes se sont mobilisés pour la sauver.

Rick Haley et Gerry Keene font partie du groupe de spéléologistes. Ils n’ont pas hésité à s’aventurer dans ce véritable dédale s’étendant sur 35 kilomètres. Le duo a réussi à localiser l’animal, mais encore fallait-il le faire sortir, ce qui était loin d’être simple.



FOX 2 Now

Après avoir placé Abby dans un sac à dos, ils se sont faufilés à travers une étroite ouverture de 60 centimètres, puis ont dû escalader la paroi rocheuse sur 150 mètres à la verticale pour retrouver enfin la surface.



FOX 2 Now

Du porte-à-porte pour retrouver ses propriétaires

A l’extérieur, ils ont reçu l’aide de Robert Cahoon, chef-adjoint de la brigade des pompiers de Biehle. Ensemble, ils ont fait du porte-à-porte dans le quartier pour essayer de retrouver les propriétaires du canidé.

FOX 2 Now

Ils se sont finalement rendus à la bonne adresse. Les maîtres d’Abby n’en revenaient pas, eux qui pensaient ne plus la revoir vivante après une si longue disparition. De retour chez elle, la chienne se remet doucement de sa mésaventure.