Ooba Ooba, la marketplace dédiée aux animaux de compagnie qui vise le haut du podium

Amis de longue date, Maxime Pinoit et Brice Plessiez ont décidé de s’associer pour lancer une marketplace experte en animalerie. Grâce à l’expérience acquise via Distridog , leader de la distribution d’accessoires et aliments pour chiens et chats à destination des professionnels depuis 30 ans, leur plateforme se démarque par la qualité de son service et son nombre record de nouveaux produits. Avec 300 revendeurs, 15 000 références, une part belle faite aux artisans français et un attrait puissant pour le bien-être animal, cet espace de vente en ligne est devenu un incontournable. Colorée, ludique et simple d’utilisation, l’interface a séduit pléthore d’utilisateurs. « Ooba Ooba c’est elle, LA marketplace des animaux de compagnie ! »

Comment et pourquoi vous êtes-vous positionnés sur le secteur des animaux de compagnie ?

Maxime Pinoit (M. P.) : La genèse d’Ooba Ooba fut Distridog, une entreprise spécialisée dans le secteur de l’animalerie, à travers laquelle Brice s’est forgé une solide expérience. Nous possédions un large réseau, puisque Distridog a travaillé avec 300 fournisseurs et 7 000 revendeurs environ. Par conséquent, nous sommes restés sur ce marché. Notre marketplace constitue également une réponse à la demande de nos vendeurs, désireux d’avoir des relais de croissance, notamment sur Internet.

Brice Plessiez (B. P.) : En effet, quand Maxime a rejoint le projet lors du 2e confinement, la plupart de nos revendeurs ont vu leur chiffre d’affaires diminuer fortement, et ont été contraints de fermer leurs portes. En raison de ce déclin et de la réduction du nombre de commandes, nous nous sommes interrogés sur la meilleure manière de les aider et de les accompagner. Au cours de cette période, la vente en ligne se portait très bien. Or, la majorité de nos vendeurs était peu digitalisée. À partir de ce constat, nous leur avons proposé une plateforme dédiée à la vente de leurs produits et entièrement administrée par notre équipe, afin de leur épargner la création d’un site web ainsi que toute la gestion qui en découle.

Pouvez-vous en dire plus sur le choix du format ?

M. P. : À l’origine, l’objectif consistait à ne pas laisser nos vendeurs « dans la panade » pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Par ailleurs, le format marketplace a l’avantage de proposer une offre ne connaissant aucune limite, contrairement à un site web « classique » qui stocke et expédie lui-même les produits. Nous pouvons rassembler des centaines, voire des milliers de vendeurs sur notre plateforme et afficher un nombre illimité de références. Nous nous sommes aperçus qu’il y avait une carte à jouer après avoir été contactés plusieurs fois par des marques sur Distridog. Ces dernières souhaitaient s’implanter sur le marché français, mais elles n’avaient aucune visibilité.

« Ooba Ooba », un nom original qui fait penser… au célèbre dessin animé « Le Marsupilami » !

M. P. : Tout à fait ! Le Marsupilami est un animal imaginaire, qui peut représenter tous les animaux. Il y a une symbolique animalière extrêmement forte derrière ce nom. En prime, nous en voulions un à la fois original et redondant pour faciliter la mémorisation. Il est en parfaite adéquation avec l’image fun et colorée de notre site.

Comment fonctionne votre marketplace ?

M. P. : Les vendeurs contactent notre service commercial, géré par 2 professionnels en interne, présents pour répondre à leurs questions et les guider. La 1ère étape s’avère purement administrative, puisqu’il s’agit d’envoyer 3 documents. Nous indiquons prendre une commission sur les ventes réalisées via Ooba Ooba, et proposons un abonnement. Une fois la signature apposée sur les papiers, le compte peut voir le jour dans la journée. Ensuite, les vendeurs ont accès à leur back office pour créer eux-mêmes leurs produits. L’inscription se révèle être facile, et notre service technique reste disponible pour les aiguiller dans cette démarche.

B. P. : Concernant la partie « acheteurs », Ooba Ooba demeure un site web relativement classique, mais dont la particularité réside dans la lisibilité des produits. Il n’existe qu’une seule fiche pour chacun d’entre eux, même s’ils sont mis en avant par plusieurs vendeurs et dévoilent des prix différents. Grâce à ce choix, nous fluidifions la lecture du site et le simplifions au maximum pour une expérience optimale.

Comment votre société se différencie-t-elle de ses concurrents ?

M. P. : Expérimentés dans le domaine de l’animalerie, nous faisons preuve de rigueur quant à la sélection des produits. L’un de nos points forts est de privilégier le bien-être animal, en ne laissant pas entrer n’importe quels produits et marques. En outre, nous avons expliqué précédemment qu’Ooba Ooba propose tout le temps des nouveautés. Les utilisateurs choisissent parmi les nombreux produits, le mode de transport, les prix… Enfin, le « made in France » est particulièrement mis en évidence.

B. P. : Le choix sans cesse renouvelé est un point sur lequel insister. À l’inverse d’un site web « classique », nous ne possédons pas de dépôt et ne gérons pas les stocks : les vendeurs s’occupent des leurs. Le choix illimité et l’entrée quotidienne de nouveaux produits nous permettent de nous différencier des autres concurrents. Pour finir, Ooba Ooba est la 1ère marketplace sur le marché des animaux de compagnie au vu du nombre de vendeurs et de références.

Quel est le leitmotiv de votre entreprise ?

M. P. : Le choix, le bien-être animal et le service client. Les consommateurs sont généralement étonnés quand nous les rappelons ! Lorsqu’ils nous soumettent une question, nous prenons le temps de leur téléphoner. Aujourd’hui, le contact client direct se révèle être assez rare, car le digital l’a quelque peu effacé. Tout s’effectue en ligne ! Chez Ooba Ooba, nous privilégions l’inverse, ce qui est fortement apprécié. Nous mêlons les avantages du digital et du retail. Notre équipe réunit des experts (par exemple, notre chef de projet digital a 10 ans d’expérience dans le domaine de l’animalerie). Elle est capable de conseiller et de guider les consommateurs, comme dans un magasin.

Quels sont les tops ventes sur Ooba Ooba ?

M. P : L’alimentation, notamment les friandises, reste majoritairement demandée. Nous avons également une offre très importante sur les accessoires, tels que les couchages. D’autres catégories émergent, comme les produits de la ferme qui se démarquent bien. Nous faisons aussi en sorte de développer la rubrique dédiée aux chevaux, où les compléments alimentaires sont légion. Du côté des poules, l’habitat prévaut.

B. P : L’avantage, c’est que les multiples vendeurs sélectionnent des produits qui ne sont pas forcément trouvables partout et sur lesquels ils peuvent se positionner. Certaines grandes enseignes « se battent » pour un élément bas de gamme, alors qu’Ooba Ooba favorise les fabrications françaises et les compositions saines.

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare », comme l’a si bien fait remarquer le philosophe Maurice Blondel. Quelles sont vos grandes perspectives ?

M. P. : Notre principale ambition est de devenir le site web n°1 sur le marché de l’animalerie… ce qui devrait être le cas dans les mois à venir ! Nous proposerons bientôt la plus large offre de produits. Par la suite, nous désirons dépasser les frontières de la marketplace, pour évoluer en une plateforme de produits et services visant à faciliter la vie de l’animal, mais aussi de son maître.