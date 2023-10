« Nous avons une connexion intense » : le propriétaire d'Omora, chien volé à Paris, lance un ultime cri du cœur

Depuis 4 longues semaines, un chien de race Border Collie en proie à la solitude erre dans les rues de la Ville Lumière. Ses uniques compagnons ? La peur et l’incompréhension, qui rampent à ses côtés en affichant un sourire sardonique.

Habitué des grands espaces, Omora vit généralement entouré d’arbres et de fleurs. Mais au sein de la capitale française, ses pattes foulent l’asphalte et son regard se perd dans le paysage urbain.

Sa vie a basculé le 5 septembre 2023. Son propriétaire, Hayden, l’a attaché à l’extérieur d’un supermarché situé dans le 12e arrondissement de Paris, le temps d’acheter un sandwich. « Il a suffi de 5 minutes… et mon chien n’était plus là », soupire le jeune homme de 29 ans. De passage dans le coin, le berger itinérant avait une correspondance à prendre à la gare de Lyon avec son fidèle compagnon.

Un groupe Facebook pour soutenir Hayden

Qualifié d’animal « doux, gentil, affectueux et très à l’écoute », Omora a noué une relation unique avec Hayden. « Nous avons une connexion intense. Je suis son 3e propriétaire, et je pense qu’il n’a jamais vécu ça avant, confie notre interlocuteur, nous voyageons énormément et dormons ensemble. Il est tout le temps avec moi. »

Les 2 compères se comprennent en un regard. « Il communique le plus souvent avec les yeux », souligne le berger. Comme l’a si bien fait remarquer l’écrivain Orhan Pamuk : « Les chiens parlent, mais seulement à ceux qui savent écouter… »

Aujourd’hui, Hayden succombe totalement à la fatigue, qui l’étreint depuis une trentaine de jours. « J’ai du mal à dormir, précise-t-il, par moment je n’ai plus d’espoir. Ça va et ça vient. » Sur les réseaux sociaux, le jeune homme savoure un peu de réconfort grâce à la belle chaîne de solidarité qui s’est construite.

Un groupe Facebook, « Retrouvons Omora », fédère actuellement 4 200 membres prêts à soutenir le berger jusqu’au bout. Photos de Borders Collies croisés dans les rues de Paris, témoignages et messages bienveillants ornent la page. Plusieurs riverains ont également posté des affiches aux 4 coins de la capitale, et effectué des rondes.

Photo publiée sur le groupe Facebook « Retrouvons Omora »

Le voleur d’Omora a été retrouvé

Aux personnes ayant croisé un chien ressemblant à Omora, Hayden leur demande d’envoyer une photographie, car « un message seul n’aide pas » et risque de faire perdre du temps aux investigateurs. « À la rigueur, elles peuvent nous montrer la rue où elles l’ont aperçu, ainsi que l’heure exacte, suggère le propriétaire de l’animal, mais il faut nous transmettre ces informations immédiatement. » Chaque minute compte…

Comme le déclare Hayden au micro de Woopets, le voleur d’Omora a été interpellé un mois après le kidnapping. « Il aurait lâché mon chien vers la gare d’Austerlitz, le 6 », indique le jeune homme, qui espère obtenir plus de précisions.

À ce jour, les recherches pour retrouver Omora ne faiblissent pas. Si vous avez des informations utiles à communiquer, merci d’appeler le 06 30 34 57 98. Vous pouvez aussi contacter l’association Ziggy Angels et la Brigade de Protection Animale.

Nous terminerons sur ces mots de Jean-Louis Fournier : « On m'a retiré ma moitié, ce que j'avais de mieux. Je m'arrose de ton parfum pour que tu repousses. » Le flot de solidarité finira-t-il par faire germer un dénouement heureux ?