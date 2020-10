Nos chats sont-ils tous égaux ? Une étude révèle pourquoi les chats roux sont "différents"

Photo d'illustration

Des chercheurs se sont intéressés au caractère particulier des chats à la robe rousse, dont on dit souvent qu’ils sont plus amicaux envers les humains que la plupart de leurs congénères.

Paru fin septembre dans la revue Psychology Today, un article de Karen Wu, professeure de psychologie à l’Université d’Etat de Californie à Los Angeles, traitait du comportement des chats roux.

Ces derniers sont, en effet, réputés plus enclins à se rapprocher des humains et plus affectueux. Cette assertion serait-elle scientifiquement fondée ?

Des recherches passées avaient démontré que le gène responsable de la couleur rousse de la robe avait un lien avec le sexe de l’animal. On recenserait, en effet, beaucoup plus de chats mâles roux que de femelles rousses. En outre, d’autres travaux avaient révélé que, globalement, les chats avaient tendance à être plus amicaux que les chattes. Ce qui pourrait contribuer à expliquer pourquoi on observait davantage de gentillesse envers les humains chez les félins caractérisés par cette couleur de pelage.

La professeure Wu évoque également une étude parue en 1995 dans la revue JSTOR. Conduite par Dominique Pontier, elle avait consisté à analyser les échantillons génétiques de centaines de chats appartenant à des populations variées en France, entre 1982 et 1992. Les chercheurs avaient notamment constaté que les chats roux étaient plus présents en milieu rural que dans les villes.

Ils ont souligné le fait que, dans les campagnes, le comportement de reproduction des chats est davantage marqué par la polygynie. Autrement dit, le mâle peut avoir de multiples partenaires sexuelles femelles, tandis que les chattes ne s’accouplent généralement qu’avec un seul chat.

Parallèlement, le dimorphisme sexuel (différences morphologiques entre les 2 sexes) a tendance à être plus marqué chez les chats roux. Les mâles à la robe rousse sont nettement plus gros et plus grands, non seulement par rapport aux femelles, mais aussi à bon nombre de leurs congénères présentant d’autres couleurs de poils.

Ces données ont amené l’équipe de Dominique Pontier à développer la théorie selon laquelle les chats roux étant mieux armés physiquement et plus dominants, ils jouissent d’un meilleur « statut social » et ont davantage de succès en matière de reproduction en milieu rural.

En ce qui concerne l’attitude des chats roux envers les humains, l’article rappelle que certains gènes responsables de traits comportementaux et physiques pourraient être hérités conjointement à ceux liés à la pigmentation du poil. L’hypothèse avancée est que le caractère dominant des félins à la robe rousse pourrait les rendre plus confiants, moins craintifs à l’égard de l’Homme. Il aurait ainsi plus de facilité à s’en rapprocher.