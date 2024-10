Négligé et enchaîné toute sa vie, ce chien se remet doucement de ses souffrances passées en espérant débuter une vie meilleure (vidéo)

Les souffrances endurées par Jack sont indescriptibles. Enchaîné toute sa vie, gravement blessé au cou, infesté de tiques, privé d’eau et de nourriture… Le pauvre toutou vivait dans des conditions abominables dans l’indifférence la plus totale de ses maîtres. Un inspecteur d’une association de protection animale est heureusement intervenu pour sauver Jack de cet enfer. Aujourd’hui en sécurité, le toutou peut espérer qu’on lui rende justice et qu’on lui trouve un bon foyer grâce au dévouement de ses sauveteurs.