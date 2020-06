Né sans pattes avant, ce chiot ne quitte plus l'épaule de son sauveur pour remporter son combat contre la vie

© Lou Robinson

A peine né, un vétérinaire recommandait déjà d'euthanasier Nubby. Sa condition à la naissance le vouait à de grandes complications de santé si ce n’était à la mort. Des âmes charitables se battent aujourd’hui à ses côtés et aussi fort que lui pour espérer atteindre un jour une stabilité viable.

Quelques heures à peine après la naissance de Nubby, le handicap d'origine génétique de ce chiot l’empêchait de se trouver une place parmi ses frères et sœurs pour téter. Sans pattes avant, et bien que la mère n’ait pas fait de réaction de rejet envers lui, il n’était tout simplement pas capable de se frayer un chemin.

« Ses frères et sœurs ne lui faisant pas de place, Nubby n’aurait pas survécu. Nous l’avons donc emmené chez nous», raconte Lou Robinson au Dodo.

Robinson est la fondatrice de Warriors Educate About Rescue au Texas. Elle a une longue expérience en matière de sauvetages d’animaux. Elle organise des séances pour apprendre à se comporter avec compassion avec les animaux.

Il ne fait aucun doute que Nubby est entre de bonnes mains.

Le couple Robinson s’est renseigné au mieux pour savoir ce qu’il fallait faire pour garder un chiot en vie, aussi jeune et dans sa condition.

Ils ont donc appris les techniques spéciales pour nourrir le chiot sans qu’il se produise d’accident et qu’il ne souffre pas de pneumonie par aspiration.

Les jours passaient et les Robinson étaient ravis de voir que le petit chien survivait et avait fini par ouvrir les yeux.

Mais au bout de 3 semaines, les choses se sont compliquées. Nubby présentait des symptômes très inquiétants.

Les radios ont montré que le chiot souffrait d’une anomalie au niveau de l’œsophage. Une poche dans ce dernier retenait le lait qu’il ingurgitait.

Le chiot a été traité aux antibiotiques et a reçu de l’oxygène. Il avait beaucoup de mal à respirer mais il se battait. Robinson raconte avec émerveillement comment le chiot s’efforçait de s'accorcher à la vie. Eux-mêmes n’abandonnaient pas.

Nubby a maintenant 5 semaines et il est rentré chez les Robinson. Les médecins ne peuvent pas encore se prononcer quant à son état de santé. Le chiot est encore trop jeune pour qu’ils puissent définir l’évolution de sa maladie ou dire si elle pourra être traitée.

Robinson espère de tout son cœur que Nubby pourra vaincre ces difficultés et grandir avec eux. Il intégrerait la Warriors Educate About Rescue et apprendrait aux enfants à s’affirmer dans leurs différences.

Le chiot est très joueur, intelligent et dynamique. Il ne souffre aucunement de sa particularité.