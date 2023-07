Moment tendre et insolite : Un chien vole la vedette au footballeur Samuel Umtiti en conférence de presse

Alors que le club de football de Lille présentait son nouveau sociétaire, Samuel Umtiti en l’occurrence, les journalistes assistant à cette conférence de presse ont eu une drôle de surprise ; une tête canine a surgi de derrière le pupitre où étaient installés l’international tricolore et le président du LOSC.

La conférence de presse organisée à l’occasion de la venue de Samuel Umtiti au Lille Olympique Sporting Club (LOSC) a pris une tournure inattendue. Elle a, en effet, été marquée par une apparition surprise à la fois drôle et attendrissante, celle d’une chienne qui tenait manifestement à voler la vedette au défenseur français, rapportait La Voix du Nord.

Champion du monde 2018, âgé de 29 ans et passé par l’Olympique Lyonnais, le FC Barcelone en Espagne et l’US Lecce en Italie, Samuel Umtiti entend se relancer en Ligue 1 en signant chez les « Dogues ». C’est ainsi que sont surnommés les footballeurs et supporters lillois.

Après l’officialisation de son recrutement par le club nordiste, ce dernier a organisé une conférence de presse pour sa présentation. Lors de ce rendez-vous, Samuel Umtiti était assis aux côtés d’Olivier Létang, le président du LOSC.

Pendant que celui-ci parlait du nouveau joueur lillois et évoquait notamment les « bons et moins bons moments » vécus dernièrement par l’ancien Lyonnais, une tête fort sympathique est apparue derrière le pupitre.



beIn SPORTS France / YouTube

Il s’agissait de Tahaa, une femelle Golden Retriever qui accompagnait son maître lors de la conférence de presse. Le propriétaire de la chienne n’est autre qu’Olivier Létang.

Une apparition remarquée

Même si Tahaa n’a été visible que très brièvement, sa participation au point de presse a été remarquée et les images ont vite fait le tour de la Toile, notamment via les réseaux sociaux.

Aucun des 2 protagonistes de la conférence de presse ne semblait décontenancé par la petite manœuvre furtive de la chienne qui, d’après La Voix du Nord, était également aux premières loges pour assister à la large victoire du LOSC en amical face aux Belges du Cercle de Bruges par 7 buts à 2.

Tahaa n’est peut-être pas un chien de type dogue dans le sens canin du terme, mais elle a l’air de porter chance aux Dogues du rectangle vert.