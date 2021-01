Meilleurs amis, ce vétéran de guerre handicapé décide de faire de son Golden Retriever, le témoin de son mariage !

Depuis son retour d’Afghanistan, où il avait perdu une jambe, Justin a pu compter sur son chien d’assistance Gabe dans tous les moments clés de sa vie, les plus difficiles comme les plus heureux. Alors, quand il a été question pour lui de se marier, son témoin était tout trouvé.

Justin Lansford faisait partie de la 82e division aéroportée de l’armée de Terre américaine. Il avait combattu en Afghanistan en 2012, où sa vie a basculé. Lors d’une patrouille, une bombe artisanale avait explosé à proximité du véhicule dans lequel il se trouvait. Le jeune homme y a laissé une jambe, raconte Animal Channel.

A son retour aux Etats-Unis, il a reçu une prothèse. On lui a également confié un chien d’assistance grâce à l’organisation Warrior Canine Connections. Lui et Gabe, Golden Retriever de 2 ans, ne se sont plus quittés depuis. Le quadrupède l’aide au quotidien, notamment à se relever après les chutes. Il est aussi et surtout devenu son meilleur ami et un membre à part entière de sa famille.

Quand l’ancien militaire a demandé à sa petite-amie Carol de l’épouser, le quadrupède était là pour le soutenir. Et quand le grand jour est arrivé, celui du mariage, Gabe était évidemment aussi de la partie.

En fait, le Golden Retriever n’a pas fait qu’assister à la cérémonie, organisée à Largo en Floride. Justin Lansford l’a choisi en tant que témoin. Gabe a pris son rôle de « Best Man » très à cœur.

Il a accompagné les mariés jusqu’à l’autel et a porté leurs alliances. Il les a ensuite observés très attentivement pendant qu’ils se disaient oui pour la vie et s’embrassaient.

Gabe est devenu, en quelque sorte, le premier enfant du couple. Il mène une vie heureuse dans sa nouvelle maison aux côtés de Justin et Carol. Il s’est aussi lié d’amitié avec PJ, le chien des voisins.