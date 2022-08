Meghan Markle et le prince Harry adoptent un des 4 000 Beagles secourus d’un élevage de Virginie

Le duc et la duchesse de Sussex ont réalisé un acte héroïque en adoptant un Beagle traumatisé par son lourd passé.

La chienne âgée, nommée Mamma Mia, était parmi les canidés maltraités et négligés de l’élevage Envigo avant que les autorités ne la délivrent de son enfer.

Le groupe revendait en effet les chiens à des laboratoires de recherche pharmaceutique sans se soucier de leur bien-être au préalable.

Les toutous, parfois malades et blessés, avaient alors été pris en charge par diverses associations des États-Unis dans l’attente de leur nouvelle vie.

L’organisation Beagle Freedom Project (BFP), basée à Hollywood aux États-Unis, met depuis tout en œuvre pour leur trouver un foyer aimant dans lequel ils pourront s’épanouir.

Des adoptants célèbres

Meghan Markle a contacté en personne Shannon Keith, l’avocate des droits des animaux qui supervise BFP. « Elle a appelé sur mon portable et m’a dit naturellement : yey Shannon, c'est Meghan ! Nous avons ensuite discuté pendant 30 minutes, et j’ai pensé : est-ce que c'est Megan Fox », a expliqué Shannon hilare à People.

La princesse a précisé vouloir participer en recueillant un Beagle âgé et non pas un jeune spécimen.

Quelques jours plus tard, elle s’est présentée au refuge de la vallée de San Fernando accompagnée de ses gardes du corps. Elle a passé un long moment avec Mamma Mia dans le jardin et a souhaité repartir chez elle avec.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont les adoptants les plus aimants, les plus sensibles et les plus attentionnés que je n’ai jamais rencontrés », a déclaré Shannon.

Depuis, Mamma Mia coule des jours heureux dans sa nouvelle demeure. La chienne traumatisée par son passé apprend à profiter de la vie auprès de ses maîtres attentionnés.

« J'ai tellement été impressionnée par leur engagement envers le bien-être des animaux ! Ils nous ont fait savoir à quel point Mamma Mia se porte bien dans sa nouvelle et incroyable maison », a rapporté Shannon.