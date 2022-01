Maltraité pendant 8 ans, ce Berger Allemand cherche une nouvelle famille pour 2022

La SPA de Strasbourg est à la recherche d’une famille aimante pour Rex, un chien ayant souffert de maltraitance pendant des années. Ce Berger Allemand avait connu une nouvelle désillusion après l’échec de son adoption il y a quelques mois.

« On cherche pour lui une maison avec jardin, sans enfant en bas âge, sans autre animal et sans escalier », un endroit lui permettant de se sentir « compris, aimé », et où il pourrait « jouer au ballon à volonté ». L’appel lancé par la SPA de Strasbourg sur les réseaux sociaux est particulièrement touchant.

L’association tente de trouver une nouvelle famille pour un chien qui avait longtemps été maltraité, rapportait ActuStrasbourg le lundi 3 janvier. La publication en question a été postée dimanche sur la page Facebook « Mes chouchous de la SPA ».

C’est aussi par ce biais que le refuge révélait la triste histoire de Rex début 2021. On apprenait alors que ce Berger Allemand avait connu 8 années de souffrance, de mépris et de solitude. Il était enfermé dans un cabanon où il faisait aussi ses besoins. Ses seules « interactions » étaient les moments où on lui laissait sa nourriture et son eau.

A la SPA strasbourgeoise, on pensait renouer avec l’espoir en avril dernier après l’adoption du chien par une famille locale, mais la situation avait mal tourné. Ses nouveaux propriétaires ne pouvaient pas gérer la maladie-auto-immune dont il est atteint et qui lui vaut des troubles cutanés. Son état de santé s’était détérioré au point que son pronostic vital était engagé.

« Ce serait un cadeau du ciel »

Sauvé in extremis par un « un délégué de suivi d'adoption qui avait alerté le refuge », Rex avait finalement été ramené à la SPA. Le quadrupède présentait alors « des croûtes sur son museau et sur ses oreilles, un visage complétement amoché » et souffrait d’une « démangeaison insupportable ».

Plus que jamais, le Berger Allemand a besoin d’amour et de sécurité. « Ce serait un cadeau du ciel pour lui et pour toutes les personnes qui s'en sont occupées avec passion et beaucoup d'émotions », poursuit le post. L’auteur précise enfin que les frais vétérinaires seront pris en charge.