Malgré son handicap, rien n’arrête cette adorable chienne à 2 pattes qui cherche toujours son foyer pour la vie (vidéo)

Amputée des pattes arrière dès son plus jeune âge, la petite Cola a été sauvée pour la première fois en Inde par Kanan Animal Welfare , en 2020. Après des années d’attente dans son refuge indien, ses perspectives d'adoption semblaient inexistantes, c’est pourquoi Twenty Paws Rescue, un refuge américain partenaire, a décidé d’intervenir. C’est de cette manière que cette petite chienne à 2 pattes est arrivée dans un refuge de New York (États-Unis) en mars 2023.

Une chienne résiliente

Au début timide et craintive, il a fallu du temps à la boule de poils pour s’adapter à sa nouvelle vie aux États-Unis et sortir de sa coquille. Aujourd’hui, Cola est épanouie dans sa famille d’accueil et on peut dire que rien ne l’arrête.

Twenty Paws Rescue / Facebook

« Elle n'a vraiment aucune limite. Elle peut courir partout, utiliser les escaliers, etc. S'ébattre dans la neige est son truc préféré ! Elle adore attraper les flocons de neige avec son nez ! Cola est une petite fille forte qui incarne la résilience et l'adaptabilité », a expliqué Rachel, la cofondatrice deTwenty Paws Rescue , à People.

Amputée des pattes arrière lorsqu'elle était chiot, Cola a développé sa propre façon de marcher et ne se laisse pas freiner par son handicap. Ses anges gardiens ont toutefois remarqué qu’elle souffrait de douleurs chroniques et de raideurs. Pour faciliter ses déplacements, Twenty Paws Rescue cherche donc à lui fournir un appareil de mobilité qui lui convient.

Twenty Paws Rescue / Facebook

Étant donné que le dos de Cola présente des fusions uniques qui rend l'utilisation d'un fauteuil roulant classique très inconfortable pour elle, d’autres pistes sont actuellement explorées comme un skateboard ou un fauteuil sur-mesure. En attendant, la chienne n’a rien perdu de sa joie de vivre.

Twenty Paws Rescue / Facebook

À la recherche de maîtres aimants et patients

Depuis son sauvetage il y a 4 ans, Cola cherche un foyer pour la vie où elle pourra montrer sa personnalité « forte et résiliente ». Le personnel de Twenty Paws Rescue ne comprend pas pourquoi cette chienne si enjouée n’a pas encore été adoptée.

Twenty Paws Rescue / Facebook

« Au début, Cola est lente à s'habituer aux nouvelles personnes. Cependant, une fois à l'aise, elle est douce, affectueuse, loyale et aimante. Elle adore jouer et aime le plein air. Sa famille d'accueil est très active et elle suit le rythme sans effort », a déclaré Rachel. « Elle s'épanouira mieux dans une famille qui comprend son passé et qui l'aidera à vivre sa vie avec la plus grande liberté, le plus grand esprit et le plus grand amour ». C’est tout ce qu’on peut souhaiter à l’adorable Cola !