Malgré leurs nombreuses différences, ce Bouledogue et ce Chihuahua sont devenus inséparables au refuge

Karma et Gigi ne laissent personne indifférent. Elles composent un duo atypique qui n’a cessé de se renforcer au fil du temps. Si, au départ, rien ne prédestinait ces chiennes à se lier, il est désormais inimaginable de les séparer. Elles cherchent d’ailleurs ensemble leur maison pour la vie.

L’amitié n’a pas de codes et Karma, ainsi que Gigi, le prouvent. La première est une femelle de type Bouledogue américain âgée de 5 ans. La seconde est un Chihuahua d’un an. Elles n’ont a priori rien en commun, mais cela ne les a pas empêchées de nouer une amitié solide. Elles sont d’ailleurs devenues inséparables.

Les chiennes ont été prises en charge par l’Animal Rescue League, à Boston (États-Unis), « en raison d'un problème de logement », comme l’a précisé l’organisme dans un témoignage rapporté par CBC News. Elles ont été emmenées à se rencontrer et ont eu un véritable coup de foudre l’une pour l’autre malgré leurs différences.

Animal Rescue League of Boston

Quand les opposés s’attirent

En tant que Bouledogue, Karma est bien plus imposante que Gigi. Mais cette dernière, loin de se laisser impressionner, préfère se glisser entre les pattes de son amie pour profiter de siestes confortables. Les 2 aiment également s'amuser : « Elles jouent si bien ensemble qu'elles ne semblent même pas remarquer la différence de taille », partageait la famille d’accueil des chiennes.

Leur gabarit n’est pas la seule chose qui les oppose. Chacune à son propre tempérament, comme l’a expliqué un porte-parole de l’organisme : « Karma est plutôt introvertie, tandis que Gigi est un papillon social, et ensemble, elles s'ouvrent rapidement à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes et à d'autres chiens ». Finalement, les boules de poils se complètent et il est impossible de ne pas remarquer leur grande complicité.

Un avenir ensemble

Face à celle-ci, les membres du refuge ont pris la décision de ne pas les séparer, malgré ce que cela impliquait. En effet, il est généralement difficile de faire adopter 2 chiens en même temps, et ce n’était d’ailleurs pas prévu au départ, mais elles sont devenues si proches qu’elles seraient malheureuses de ne plus vivre ensemble.

Elles attendent donc patiemment une famille qui accepterait de les adopter toutes les 2, et d'ainsi, faire perdurer leur amitié : « Ce couple sera un merveilleux ajout à toute famille et à toute personne ayant de la place dans son cœur pour non pas une, mais 2 chiennes incroyables ».