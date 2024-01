Lors d’une promenade dans un parc, cet adorable Beagle se retrouve piégé dans un tuyau de drainage

Le mercredi 27 décembre, Harvey le Beagle et son maître profitaient d’une belle matinée enneigée au parc canin de Little Dry Creek de Westminster dans le Colorado. Tout se passait merveilleusement bien jusqu’à ce que le toutou n’aperçoive un animal et qu’il se mette à le poursuivre. Au bout de sa course : un tuyau de drainage dans lequel Harvey s’est trouvé piégé.

Incapable de secourir seul son chien, le maître du Beagle a immédiatement contacté les agents de gestion des animaux de la police de Westminster, comme le rapporte CBS News.

© Westminster Fire Department / Facebook

Un risque de tomber dans l’eau glacée

Après avoir évalué la situation, les agents ont finalement contacté le service d’incendie de Westminster pour obtenir de l’aide, car le chien ne sortait pas de lui-même.

Afin de sécuriser le sauvetage du toutou piégé, un des membres de l’équipe des pompiers a enfilé sa combinaison d’eau froide et il est entré dans le ruisseau situé à proximité. Au cas où Harvey réussirait à sortir de ce côté du tuyau, il pourrait en effet tomber dans l’eau glacée.

© Westminster Fire Department / Facebook

Des efforts enfin récompensés

Malgré tous les efforts déployés par les pompiers de Westminster pour essayer d’attraper le toutou, Harvey restait coincé dans son conduit de drainage, hors de portée.

© Westminster Fire Department / Facebook

Les membres de l’équipe ont alors eu l’idée d’utiliser une bouteille d’air pour secouer un peu le tuyau et encourager Harvey à bouger. Le stratagème a été payant puisque le petit Beagle est enfin sorti du tuyau !

Le chien a retrouvé son maître, qui était très heureux de l’aide des équipes d’urgence de la ville et qui leur a exprimé toute sa gratitude.

A lire aussi : Ce Teckel attentionné sait ce qu'il faut faire pour apaiser le bébé de ses maîtres quand il pleure (vidéo)

Les pompiers de Westminster, quant à eux, ne savent jamais de quoi leurs journées seront faites, mais ils sont dans tous les cas ravis de pouvoir redonner le sourire à un maître en sauvant son chien bienaimé !